Paraíso Tropical: Daniel descobre plano cruel de Olavo; dia da prisão vem à tona

Paraíso Tropical: Com a ajuda de Paula, Daniel descobre plano de Olavo (João Miguel Júnior/Globo)

Paraíso Tropical é uma novela cheia de reviravoltas e, durante a reprise exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Daniel (Fábio Assunção) é vítima de diversas armações, que afastam ele de seu verdadeiro amor. Mas, em um determinado momento, o protagonista descobre um dos planos de Olavo (Wagner Moura).

Na trama de Gilberto Braga, que foi ao ar originalmente em 2007, o personagem principal descobre que o vilão está envolvido em sua prisão na Bahia e fica chocado. A descoberta acontece quando Paula (Alessandra Negrini) desembarca no Rio de Janeiro e abre os olhos do namorado sobre o “amigo”.

“Eu sei que ia ter eleição para direção do Grupo Cavalcanti e que estava entre você e ele e a Fabiana (Maria Fernanda Cândido) me disse que você ia ser escolhido, você era o favorito. Aí por causa da prisão e do golpe, não quiseram arriscar a reputação da empresa, não é isso?”, questiona a protagonista da novela da Globo.

Paraíso Tropical: Daniel é preso injustamente na novela da Globo (Carol Chediak/Globo)

Tal história será confirmada por Daniel, que é interrompido pela irmã gêmea de Taís (Alessandra Negrini), que faz uma importante observação: “Foi a suspeita da orgia com a menor e a tua prisão que fez você perder e o Olavo ganhar, senão você tinha sido escolhido. O beneficiado foi ele, ele tinha interesse em te tirar do caminho”.

Isso será um momento de virada em Paraíso Tropical, já que o personagem de Fábio Assunção liga os fatos e descobre que o vilão vivido por Wagner Moura está totalmente envolvido em sua prisão. Daniel chega à conclusão de que o evento tem total relação com a escolha do novo diretor de operações do Grupo Cavalcanti.

Daniel procura Antenor

Paraíso Tropical: Tony Ramos interpreta Antenor Cavalcanti (João Miguel Júnior/Globo)

Depois do choque que sofre, o personagem principal de Paraíso Tropical vai atrás de Antenor (Tony Ramos) para falar o que sabe sobre aquele momento. Por azar, o empresário não está no Rio de Janeiro. Por isso, Daniel conta tudo para o filho de Marion (Vera Holtz).

O personagem de Fábio Assunção diz ainda que Olavo é armador e safado: “Armou toda uma trama para acabar com a minha vida. Arrumou minha prisão em Marapuã. Contratou aquela menina, Telma, pra me ver na cadeia! Garota de programa, fotógrafo, tudo!”.

