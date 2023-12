Maroon 5 estende turnê em Vegas enquanto Adam Levine chama tudo de "um presente"

A banda Maroon 5 está pronta para estender sua bem-sucedida turnê em Las Vegas, programando mais 16 shows a partir de 17 de maio de 2024 no Park MGM. O líder da banda, Adam Levine, compartilha sua empolgação com a experiência única.

Levine, em entrevista exclusiva à People, expressa sua surpresa e alegria com a turnê, inicialmente receoso da ideia. Ele destaca como a experiência proporcionou um conforto único, indo além das expectativas iniciais.

Um ano memorável

Além do sucesso da residência, 2023 foi um ano marcante para Levine, que celebrou o nascimento de seu terceiro filho com a modelo Behati Prinsloo. O cantor destaca a sorte de equilibrar uma carreira profissional bem-sucedida com uma vida familiar gratificante.

"Não sei como você pode ter uma vida melhor. Sou sortudo o suficiente para fazer o que amo profissionalmente, mas também tenho a maior vida pessoal e família que poderia pedir", compartilha Levine, enfatizando o significado especial de sua família.

Enquanto a banda se prepara para mais apresentações em Vegas, Levine revela que o Maroon 5 está trabalhando em novas músicas. No entanto, a ênfase está na qualidade em vez da quantidade, e a banda só lançará novas músicas quando estiver completamente satisfeita.

Levine brinca sobre a longevidade na indústria musical, enfatizando a importância de manter a qualidade ao longo do tempo. A banda permanece focada em criar material que ressoe com eles e seu público, garantindo uma jornada musical duradoura.