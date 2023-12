Mariah Carey revela sua receita para o banho perfeito

Em um concerto esgotado no Hollywood Bowl em Los Angeles, Mariah Carey, conhecida como a Rainha do Natal, prepara-se para encantar seus fãs, os 'Lambs'. Envolvidos em trajes natalinos, eles aguardam ansiosos para testemunhar a performance da diva.

Apesar de uma negação formal do título de Rainha do Natal pelo Federal Trademark Board no ano passado, a presença de Carey e a devoção dos fãs indicam que, para muitos, ela continua sendo a verdadeira Rainha desta temporada festiva. Se não do Natal, então certamente da alegria festiva.

Em uma entrevista recente, Carey compartilhou suas expectativas para a temporada atual e suas estratégias de enfrentamento, mencionando a importância da escrita, da oração e de banhos relaxantes. Admitindo que evita ler notícias sobre si mesma, destaca o banho como uma prática vital para seu bem-estar.

O banho lendário de Mariah Carey

Reconhecida por seu banho lendário, Carey prefere sais de banho em vez de espuma. Recomenda sais de banho de laranja para relaxamento e de lavanda para momentos mais tranquilos. Aconselha sobre a quantidade certa de sais e a adição de óleos de banho. Mantendo o telefone por perto durante o banho, ela reconhece que as chamadas podem parecer um pouco incomuns devido à acústica do banheiro.

Expressando seu desejo de retomar banhos de leite, Carey faz uma referência divertida a Cleópatra, que, segundo ela, também se banhava em leite. Um lembrete humorístico para estar ciente desse luxo histórico.

O legado de Mariah Carey como a Rainha do Natal persiste, e seus rituais de bem-estar, incluindo os famosos banhos, continuam a ser um fascínio para os fãs, proporcionando uma visão única da diva por trás dos holofotes festivos, como trouxe a People.