Maíra Cardi recebe nova condenação na Justiça; entenda

Uma notícia publicada pelo Fofocalizando, do SBT, revelou que a influenciadora digital e coach de emagrecimento Maíra Cardi está enfrentando um novo processo na Justiça.

Conforme a publicação, Maíra não teria cumprido com os termos de uma parceria de permuta realizada entre ela e uma personal organizer.

Na publicação, que cita também a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, é possível entender um pouco mais sobre o ocorrido no caso.

A personal organizer Melaine Ferreira de Aquino teria sido contratada para realizar uma série de serviços de organização na casa em que Maíra mora com o marido, Thiago Nigro.

Os termos da permita incluíam uma divulgação dos serviços prestados a ser realizada por meio de três publicações nas redes sociais, com fotos e vídeos.

Os termos não foram cumpridos

Segundo a versão da prestadora de serviços, que foi anexada ao processo, a parceria não aconteceu da forma inicialmente combinada. Segundo a profissional, nenhuma etapa do serviço foi registrada e divulgada, quebrando os termos da permuta.

Melanie revela que além de lidar com os pertences do casal que já estavam na casa, ela precisou organizar também outros itens de Thaigo que foram levados ao imóvel após a mudança do coach de finanças.

Para dar conta de cumprir com os termos do acordo, Melaine teria contratado outros três auxiliares gerando um custo adicional. Ela também alega não ter contato direto com o casal e afirma que toda comunicação foi feita por meio da equipe de assessores de Maíra.

Na hora de cobrar pelos serviços, apenas uma parte do valor acordado foi paga, ficando pendente um valor de R$3900 referente aos pertences de Maíra, R$5200 referentes aos pertences de Thiago e mais R$5200 referentes a um serviço extra solicitado para a casa de hóspedes.

Após as análises iniciais, o valor total pedido no processo, que conta com uma indenização por danos morais, somou R$19300.

