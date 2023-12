Larissa Manoela reage ao novo corte de cabelo do noivo e manda recado a seguidoras

Um dos casais mais queridos da internet voltou a chamar atenção após uma publicação nas redes sociais. Após ver o novo corte de cabelo do noivo, a atriz e empresária Larissa Manoela decidiu mandar um recado ao interagir na publicação, mas sem perder o bom-humor.

Conforme publicado pelo O Dia, Larissa reagiu a uma publicação de André Luiz Frambach, que revelou seu novo corte de cabelo para os seguidores.

Na imagem o noivo da atriz, que também é ator e contracena com ela no longa ‘Tá Escrito’, mostra um novo corte de cabelo com direito a uma mensagem inusitada.

Em uma série de imagens publicadas no Instagram, André revela o novo corte com direito a uma mensagem raspada na lateral da cabeça: “Tenho dona”. Antes de levantar a curiosidade dos seguidores, ele mesmo se explicou:

“Quer entender o motivo desse cabelo? Então corre para o cinema para ver o filme ‘Tá Escrito’! Está lindo demais e com muita aventura, magia... Bora! E que já viu aqui?”.

Comentários inusitados

Quem não perdeu tempo em comentar a publicação foi a noiva do ator, Larissa Manoela, que de forma divertida deixou sua mensagem: “Tem mesmo, bjs”.

Em pouco tempo, diversas pessoas interagiram com a publicação e comentaram a escolha de André para o novo visual, e também para divulgar o filme no qual contracena com a noiva.

“O cabelo pode ter sido para o personagem, porém combinou totalmente com a realidade”, comentou uma pessoa.

“Deveria ser obrigatório todos os homens comprometidos andarem assim”, escreveu outra.

Uma terceira deixou um pequeno aviso no ar: “Quando eu namorar não direi nada, mas haverá sinais”.

Porém, um dos comentários que mais chama atenção é de um seguidor que desabafou: “Faz isso não, se a minha mulher vê ela vai querer que eu faça igual”.

