Kristen Stewart, Pedro Pascal e outras estrelas apresentarão novos filmes em Sundance

O aguardado Festival de Cinema Sundance está prestes a começar sua 40ª edição em 2024. Na semana passada, o Instituto Sundance revelou a seleção de longas-metragens que serão exibidos no festival anual em Park City e Salt Lake City, Utah.

O festival contará com 82 novos filmes e oito títulos episódicos em sua programação. Entre as estrelas de Hollywood que serão destaque estão Kristen Stewart, Steven Yeun, Pedro Pascal, Michael Fassbender e Saoirse Ronan. O evento, que ocorre de 18 a 28 de janeiro, terá a presença de celebridades in loco, além de estreias online para espectadores remotos.

Kristen Stewart lidera 'Love Lies Bleeding', um drama romântico dirigido por Rose Glass, com elenco que inclui Katy O'Brian, Ed Harris, Dave Franco e Jena Malone. Yeun, após o sucesso de 'Minari', junta-se a Stewart em 'Love Me', dos cineastas Sam e Andrew Zuchero, uma trama romântica com toques de ficção científica ambientada muito após a extinção da humanidade.

Retorno à década de 1980

Pedro Pascal protagoniza 'Freaky Tales', uma "mixtape alucinante e ode alegre aos anos 1980" dos veteranos Sundance Ryan Fleck e Anna Boden, conhecidos por 'Half Nelson'.

Michael Fassbender encabeça 'Kneecap', dirigido por Rich Peppiatt, enquanto Saoirse Ronan estrela 'The Outrun', dirigido por Nora Fingscheidt.

Robert Redford, fundador e presidente do Instituto Sundance, destaca o compromisso contínuo do festival em fornecer um espaço para artistas destemidos. Eugene Hernandez, diretor do festival, destaca a vitalidade histórica do evento em apresentar novos talentos e obras provocativas.

O Sundance 2024 promete uma celebração diversificada do cinema independente, marcando o início de conversas necessárias e apresentando o trabalho corajoso de cineastas de todo o mundo, como trouxe a People.