Kelly Clarkson revela hábitos únicos de banho e discute etiqueta com K.Thompson

Em um animado episódio do The Kelly Clarkson Show, a cantora Kelly Clarkson, de 41 anos, não hesitou em compartilhar detalhes de seus hábitos de higiene pessoal, iniciando uma discussão descontraída sobre a etiqueta do banho com o convidado Kenan Thompson.

"Não escovo os dentes no chuveiro regularmente, só o faço quando estou com pressa", admitiu Clarkson para Thompson. A resposta intrigou o ator, que expressou seu desacordo. "Eu acho isso um pouco nojento, eu não faço."

A discussão continuou com Thompson mencionando a importância de lavar todo o corpo durante o banho, uma lição compartilhada em seu novo livro de memórias. Clarkson defendeu-se argumentando que a água que escorre acaba limpando toda a área.

Questões importantes

Clarkson, sem hesitar, fez uma pergunta ousada a Thompson: se ele urina no chuveiro. Após alguma hesitação, ele admitiu ter feito isso algumas vezes. Clarkson, por outro lado, confessou sem rodeios: "Eu faço quase todas as vezes no chuveiro."

Apesar das diferentes abordagens, Clarkson enfatizou o sentimento de produtividade que isso lhe proporciona. Thompson, por sua vez, admitiu sentir-se envergonhado quando o faz.

A discussão sobre hábitos de banho não é exclusividade de Clarkson e Thompson. Em entrevistas anteriores, celebridades como America Ferrera, Mila Kunis e Ashton Kutcher também compartilharam suas perspectivas únicas sobre o tema como lembrou a People.

Ao final do episódio, ambos concordaram que, no final das contas, a escolha dos hábitos de banho é uma questão pessoal e subjetiva.