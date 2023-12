Jennifer Lopez exibe seu melhor visual de Natal, mas as unhas dos pés chamaram toda a atenção

Jennifer Lopez costuma mostrar a todos os seus seguidores os seus looks de Natal e este ano não foi exceção: isso porque ela arrasou com uma roupa incrível e também revelou sua enorme e dourada árvore de Natal, o que lhe rendeu muitos aplausos e elogios nas redes sociais.

"Incrível", "divina" e "simplesmente linda" foram algumas das reações dos fãs de JLo com o seu visual, que combinava com a sua árvore de Natal.

Nesse sentido, a "Diva do Bronx" brilhou com uma blusa branca, uma saia longa de tom esbranquiçado com estampa de borboletas douradas. Enquanto isso, ela usava brincos dourados, um cinto de pérolas e uma pulseira de ouro.

Jennifer Lopez conquistou com seus sapatos e sua elegante pedicure

Mas se houve um aspecto do look de JLo que chamou a atenção e recebeu elogios de seus seguidores, foram seus pés.

A artista se destacou com uns sapatos de plataforma prateados, os quais estavam decorados com abelhas prateadas e brancas.

Mas suas unhas também foram elogiadas, já que ela exibiu as unhas dos pés mais elegantes, com uma cor de vinho queimado que combinava perfeitamente com seu visual e deixou claro que JLo é um verdadeiro ícone da moda.