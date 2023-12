Funcionária se solta com uma dança impactante na festa da firma

Trabajadora se destapa con impactante baile en fiesta del trabajo

Dezembro é um mês em que muitas empresas organizam festas ou eventos para encerrar o ano e ter um convívio agradável. Os trabalhadores que participam dessas reuniões costumam compartilhar, em suas redes sociais, os momentos mais importantes ou surpreendentes.

Entre todas as publicações, nas últimas horas começou a viralizar a gravação de uma funcionária em que é possível ver como ela se soltou diante de seus colegas com uma surpreendente dança. Um de seus colegas gravou, em um minuto, os movimentos que a mulher realizou na pista.

- Caray, quien iba a pensar que Lupita la de Recursos humanos bailará tan bien...😮 pic.twitter.com/MCxuNUtZta — ★·.·´HeChIzErO`·.·★  (@Hechizero_38) December 8, 2023

Sem medo do que vão dizer, a envolvida deixou claro que dançar é algo que ela faz muito bem. A funcionária contou com o apoio de algumas pessoas presentes, que aplaudiram e gritaram com os movimentos da jovem. A pessoa que compartilhou os acontecimentos colocou a seguinte mensagem “quem poderia imaginar que a Lupita do Recursos Humanos dançaria tão bem”.

Até o momento, a gravação dos eventos tem mais de 20 mil reproduções na rede social de Elon Musk, onde se podem ler mensagens como “Isso significa uma coisa, que ela não se importa com o que os outros pensam”, “E a árvore número 3, ao lado, apoiando a coreografia”, “Bem para Lupita se divertir, dançar bomba!” ou “Muito bem para ela. Essa é a atitude, dane-se o que os outros pensam”.