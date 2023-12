Fim de ano: escaparam as músicas de Luísa Sonza no Especial Roberto Carlos

A temporada dos programas de fim de ano começou e, nesta sexta-feira (22), a Globo exibe mais uma edição do show de Roberto Carlos, logo após o capítulo da novela Terra e Paixão. Desta vez, o Rei está acompanhado de muitas celebridades conhecidas pelos mais novos, como a cantora Luisa Sonza.

Famosa por seus hits no funk, como Cachorrinha, a cantora não escondeu a emoção nos bastidores da gravação da Globo e contou como foi estar ao lado do rei e cantar “Olha”.

“Cresci assistindo ao especial e ouvindo Roberto Carlos. Cantar com ele e poder ter essa troca com um artista tão incrível, um dos maiores do país, é muito gratificante”, comentou a celebridade.

Final de ano: Roberto Carlos volta à Globo com show inédito (Divulgação/Globo)

Além da canção citada acima, Luisa Sonza interpretou a música “Chico” no Especial de fim de ano da TV Globo e destacou que realizou um sonho: “Fico muito feliz como fã, artista, pessoa, em todos os âmbitos. É uma experiência única que vai ficar marcada para sempre na minha história”, comentou ela.

Ao lado de outros cantores, Roberto Carlos gravou nos estúdios da Globo o seu especial, que em 2023 ganhou o nome de Eu Ofereço Flores, relembrando que o rei da música brasileira sempre joga rosas ao seu público.

Dirigido por Boninho, o mesmo do BBB 24, o programa vai ao ar na sexta-feira (22), logo após a exibição do capítulo inédito da reta final da novela Terra e Paixão.

A pausa de Roberto Carlos

Roberto Carlos Brazil Photo Press/Folhapress

Em 2021, o rei voltou a gravar o seu especial da Globo, que tinha sido cancelado por causa da pandemia da covid-19. Naquela época, o artista precisou ensaiar em casa, onde tem um estúdio particular, e também obedecer um restrito plano de saúde, que incluiu o distanciamento social, para evitar a contaminação.

Geralmente, as gravações do Especial Roberto Carlos acontecem no mês de novembro, dentro dos estúdios da Globo, que naquele ano optou em filmar em dois estúdios diferentes.

Vale destacar que em 2020, o Especial Roberto Carlos não foi gravado, por causa da pandemia, e a Globo optou por fazer uma atração com cenas recortadas, o que provocou um misto de tristeza e frustração da audiência.

