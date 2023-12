Contrariando previsões guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, completa 80 anos

Contrariando diversas previsões, o guitarrista do Rolling Stones, Keith Richards completa nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, 80 anos de vida. Apesar de seguir um estilo de vida rebelde e desafiador, que levou à morte grandes nomes da música como Jimi Hendrix, Jim Morrison e Janis Joplin, Keith venceu as apostas que cravavam sua morte para antes dos 30 anos.

Conforme publicado pela Folha, o nome do lendário guitarrista dos Stones foi até mesmo destacado pela New Musical Express de 1973 como o “astro do Rock mais propenso a morrer no próximo ano”.

“Eu fui número um da lista por dez anos e fiquei realmente desapontado quando me tiraram dela”, declarou o guitarrista.

Além de superar as expectativas da lista NME, Richards também fez questão de superar a previsão de um médico, que em 1978 afirmou que ele não viveria por mais de seis meses.

“O médico disse que eu tinha seis meses de vida, e eu fui ao funeral dele. Eu vou escrever o epitáfio de todos vocês!”, revela o músico.

Desafiando a morte

Apesar de seu histórico nada propenso a longevidade, Keith Richards desafiou, e venceu, a morte por algumas vezes.

Em 1965, em um show realizado em Sacramento, na Califórnia, o músico esbarrou com sua guitarra em um microfone que não estava aterrado corretamente e levou um choque que o deixou desacordado. As cordas de sua guitarra foram queimadas e, segundo o músico, ele só sobreviveu por estar usando botas com um grosso solado de borracha.

Nos anos 1970, Richards sobreviveu a dois incêndios causados após ele cair no sono com cigarros acesos na mão. O primeiro queimou completamente a cama em que ele estava com a companheira, enquanto o segundo os fez sair correndo de casa com os filhos para não morrerem queimados.

Recentemente, uma de suas últimas “batalhas diretas” contra a morte aconteceu quando o guitarrista caiu de um coqueiro em Fiji e precisou ser operado por um neurocirurgião.

