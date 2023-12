Circulam informações que Rainha Letizia teve um filho com seu amante e o teria dado para adoção

Recepção no Palácio Residencial - Realeza Espanhola Visita Angola LUANDA, ANGOLA - FEVEREIRO 07: Rainha Letizia de Espanha comparece à recepção oficial no Palácio Residencial no dia 07 de fevereiro de 2023 em Luanda, Angola. Esta é a primeira viagem oficial da realeza espanhola a um país da África Subsaariana. (Foto de Carlos Alvarez/Getty Images) (Carlos Alvarez/Getty Images)

A Rainha Letizia enfrentou um grande escândalo nos últimos dias, depois que seu ex-cunhado, Jaime del Burgo, afirmou que eles tiveram um romance quando ela já estava ao lado do Rei Felipe VI e até mostrou uma foto que a monarca lhe enviou alguns anos atrás com uma mensagem de amor.

Embora a casa real da Espanha tenha preferido ficar em silêncio sobre as graves acusações feitas pelo homem que foi casado com Telma, irmã de Letizia, o escândalo se espalhou como fogo nas redes sociais, onde as palavras do advogado foram replicadas.

E é que, segundo Jaime, ambos tinham planos de vida e até pensavam em formar uma família ao pensar na paternidade juntos. Embora o homem tenha decidido eliminar sua narrativa do que afirma ter sido sua história de amor, mais tarde, enfatizou para ‘X’ que cada uma de suas palavras era verdadeira.

Isto é o que dizem sobre o suposto filho da Rainha Letizia com seu amante

Jaime del Burgo mencionou que Letizia Ortiz teria proposto ter um filho e se mudar para Nova York, situação que não se concretizou e agora, através das redes sociais, afirmam que o casal teve um primogênito que teriam dado para adoção.

"Amor. Estou usando sua pashmina. É como sentir você ao meu lado. Ela me cuida. Me protege. Conto as horas para te ver novamente. Te amar. Sair daqui. Sua", foi a suposta mensagem que a rainha enviou a del Burgo com uma foto.

Através do TikTok, apareceu um vídeo onde afirmam que o filho não reconhecido da rainha é conhecido como ‘Albertito da Suécia’ por supostamente ter sido dado em adoção nesse país.

Apesar dos rumores e suspeitas, não existem fotos nem documentos sobre essa pessoa. Embora muitos estejam preocupados com a linha de sucessão e a possibilidade de Leonor ser deslocada como rainha, a verdade é que não há nenhuma possibilidade, pois essa pessoa seria um filho ilegítimo da coroa e não seria filho do verdadeiro Rei.

Ortiz casou-se com o rei em 2004 e teve suas gestações em 2005 e 2007. Segundo Jaime del Burgo, seu relacionamento terminou dois dias antes do casamento dos agora Reis da Espanha.