Ben Affleck brinca que look de Jennifer Lopez 'deu PTSD'

O recente visual de Jennifer Lopez no tapete vermelho acendeu um pouco demais a imaginação do marido, Ben Affleck. Na cerimônia Women in Hollywood da Elle, onde a cantora foi homenageada com o Icon Award, Lopez, aos 54 anos, exibiu seus famosos abdominais em um vestido Grace Ling, destacando um top de armadura metálica que chamou a atenção.

O traje, projetado pela Grace Ling, era certamente sexy na cantora de 'This is Me? Now', apresentando um recorte no meio e uma pitada de 'underboob'. No entanto, de forma brincalhona, Affleck revelou à Variety que o traje futurista lhe deu "PTSD" (post-traumatic stress disorder, ou estresse pós-traumático) e "flashbacks" para o seu traje de 'Batman' ao longo de sua carreira em cinco filmes da DC Comics.

Apesar da brincadeira, o casal, que se casou em julho de 2022 após uma reconciliação no ano anterior, parecia radiante no tapete vermelho. Affleck e Lopez têm mostrado uma relação descontraída, inclusive com o ator dando opiniões humorísticas sobre os trajes da esposa.

Humor nas escolhas de moda

Em uma entrevista anterior, Lopez compartilhou que, embora Affleck não participe das escolhas de figurino, ele ocasionalmente a surpreende com comentários divertidos. Mesmo quando ele brinca sobre seus visuais, a cantora acha graça nas opiniões honestas do marido. "Às vezes ele brinca e diz, 'cadê o resto da camisa?' E eu respondo, 'não, essa não tem mais nada'", explicou.

Além das brincadeiras sobre moda, Lopez enfatiza que nunca se sentiu mais bonita do que quando está com Affleck. Em uma entrevista à Vogue em novembro, ela compartilhou que o ator a faz sentir relaxada, confortável e valorizada, como lembrou a People.

Desde a extravagante cerimônia de casamento em agosto passado, o casal tem feito várias aparições públicas, exibindo não apenas seu amor, mas também seu estilo elegante em eventos de gala e no Grande Prêmio de Fórmula 1 em Las Vegas.