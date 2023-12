BBB: vídeo mostra como Camila Loures foi ‘eliminada’ antes do reality começar

O BBB 24 estreia em janeiro e as listas com os próximos famosos do reality show da Globo já começam a correr na web. Porém, há quem não consiga guardar segredo, como a influenciadora digital Camila Loures, que acabou falando que estará na temporada.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a famosa deixou no ar que está no seleto Camarote do Big Brother Brasil, causando muita expectativa aos fãs do programa. A revelação foi feita durante uma live no TikTok.

Tudo aconteceu quando Camila conversava com os seguidores e decidiu participar de um desafio feito por eles nos comentários. Em determinado momento, uma pessoa pediu para que a influencer mexesse na orelha discretamente se caso ela estivesse confirmada no BBB 24 e ela acabou fazendo tal movimento.

Camila Loures dá indícios de que talvez seja a primeira Camila Loures a estar entre os participantes do #BBB24 pic.twitter.com/g9KFZ1FWhd — BCharts (@bchartsnet) December 16, 2023

Depois disso, muitos anônimos celebraram a notícia, mesmo sabendo que tudo pode ser um truque de Camila Loures, que já foi colocada em outras listas de supostos famosos do Camarote, mas nunca deu as caras no reality show da Globo.

LEIA TAMBÉM: BBB: Globo revela quando o reality show estreia; temporada será ‘mais popular’

A situação mexeu até com Boninho, diretor da Globo, já que muitos afirmaram que ela perdeu a oportunidade de entrar no Big Brother Brasil: “E assim ela acabou de perder a vaga dela”, comentou um seguidor. Já outra pessoa disse que Camila foi eliminada antes de entrar no BBB 24.

Vale lembrar que, até o momento, nenhum participante foi confirmado pela emissora na próxima temporada do Big Brother, que pretende renovar geral para atrair o público, principalmente após duas temporadas flopadas.

Porém, Kéfera Buchmann, Marcella Rica, Daiane dos Santos, Maria Pinna, Gabi Melim e Urias aparecem como as supostas famosas da próxima temporada do reality show.

LEIA TAMBÉM: O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer