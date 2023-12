BBB: Globo revela quando o reality show estreia; temporada será ‘mais popular’

Com a promessa de um BBB mais popular, o reality show da TV Globo já tem data de estreia em 2024. Sem muita enrolação, o Big Brother Brasil começa no dia 16 de janeiro e tem a missão de elevar o nível de audiência no horário nobre.

Exibido logo depois da novela das 21 horas, que a princípio é Terra e Paixão, mas a partir de 22 de janeiro será o remake de Renascer, o reality promete mudar radicalmente e reunir um Camarote para perto daquilo que o público gosta, como aconteceu no BBB 20 e BBB 21.

A ideia da Globo e de Boninho é apagar o fracasso que foi as edições 22 e 23, que tiveram como campeões Arthur Aguiar e Amanda Meirelles. Para isso, uma reforma geral aconteceu na casa, que tem como tema os contos de fadas e também nos quadros do BBB.

BBB 24: Inteligencia artificial faz parte do reality show da Globo (Reprodução/Globo)

Faltando menos de um mês para o BBB 24 aparecer na televisão, a emissora prepara muitas novidades para o público, querendo turbinar a TV, o ao vivo, o Globoplay e, é claro, as redes sociais. Para isso, um novo novo quarto e até um novo Jogo da Discórdia já estão confirmados.

O estilo de votação também mudou. Na tentativa de tentar frear os grupos dedicados de fãs que passam o dia votando no Gshow, as enquetes do BBB agora serão divididas por voto por CPF e o “voto de fã”.

BBB 24:Boninho revela parte das novidades para a próxima temporada (Divulgação/Globo)

“Esse ano o público pediu e vamos trazer um BBB mais popular. Costumo dizer que o elenco do programa é como se a gente convidasse uma galera para uma festa. Galera de várias tribos. E aí a gente vê o que acontece”, disse Boninho ao comentar sobre a estreia do BBB 24 na Globo.

O diretor também garantiu que além dos grupos Camarote e Pipoca, um terceiro grupo vai surgir para compor a edição do BBB. A casa também terá um terceiro quarto para os brothers e sisters.

