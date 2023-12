Angelina Jolie revela: "não seria uma atriz hoje"

Em uma entrevista exclusiva para a WSJ. Magazine, Angelina Jolie, vencedora do Oscar, compartilha sua perspectiva sobre a indústria cinematográfica e as expectativas atuais. Aos 48 anos, a atriz confessa que, se estivesse começando hoje, "não seria uma atriz", exceto talvez no teatro.

Jolie destaca a mudança na dinâmica da indústria, mencionando que, quando começou, não havia tanta expectativa de ser tão pública e compartilhar detalhes pessoais. Ela expressa a falta de interesse em ler notícias sobre si mesma, afirmando que, devido à sua longa carreira, "já ouviu de tudo".

Vida pessoal

A atriz, também conhecida por seu trabalho humanitário, revela que sua vida social é limitada e que não está namorando atualmente. Ela compartilha que seus amigos mais próximos são refugiados, ressaltando o impacto significativo de suas experiências.

No entanto, destaca que seus seis filhos são as pessoas mais próximas e essenciais em sua vida.

Em uma entrevista recente para a Vogue, Jolie discute sua nova casa de moda, Atelier Jolie, e sua decisão de reduzir sua participação em filmes. Ela fala sobre estar em transição pessoal aos 48 anos e a importância de fundar o Atelier Jolie como parte de seu processo de redescoberta pessoal.

Angelina Jolie, uma figura multifacetada, oferece uma visão honesta de sua jornada e das complexidades da vida pública, destacando o equilíbrio entre sua carreira, sua vida pessoal e seus projetos criativos.