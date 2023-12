A mansão de Shakira exibe uma decoração de Natal impressionante e recebe muitos elogios

As festas já chegaram às residências de todas as celebridades e a mansão de Shakira não é exceção, com sua decoração de Natal impressionante.

A aposta da colombiana tem causado tanto alvoroço nos últimos dias, que até mesmo as pessoas que passam por ela ou vivem perto não conseguiram evitar tirar fotos dela, devido ao seu visual chamativo e divertido.

Assim é a decoração de Natal na mansão de Shakira

Não é a primeira vez que a intérprete de ‘Monotonía’ nos presenteia com belas decorações, pois ela faz o mesmo em datas muito populares, como o Halloween, onde incorporou caveiras, teias de aranha e outros elementos em sua casa para alegrar seus dois filhos, Milan e Sasha.

Apesar de não se saber como é o interior da mansão de Shakira, pelo menos a fachada já está bem festiva com um monte de luzes que enfeitam o telhado, as palmeiras em frente à residência e parte do cais.

Além disso, nas imagens divulgadas pela Univisión, pode-se ver que a área da piscina possui vasos com luzes em um alegre tom vermelho que os fazem sentir-se no clima, graças aos enfeites com “flores estilo poinsettia”, relatou a fonte.

Apesar de sua família buscar privacidade nesta fase de sua vida, é bem sabido que a mansão de Shakira está localizada na rua North Bay Road e está avaliada em 20 milhões de dólares, por isso qualquer mudança chama a atenção dos presentes.

Em conclusão, Shakira não economizou despesas para celebrar o Natal em grande estilo, o primeiro que ela comemora em sua nova residência em Miami, para onde ela se mudou este ano após a separação com Piqué. Ao mesmo tempo, é uma maneira de elevar o moral após pagar uma multa de 7 milhões de euros por seu caso de evasão fiscal com a justiça espanhola.