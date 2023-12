Suposta mediação de Kate entre príncipes William e Harry é desconsiderada

O autor de "Endgame", Omid Scobie, desmentiu recentes relatos de que Kate Middleton estaria atuando como uma "pacificadora" nas tensões entre seu marido, Príncipe William, e seu cunhado, Príncipe Harry.

Em uma entrevista recente, Scobie contestou essas histórias, destacando que, com base em suas observações e conversas, Kate prefere não se envolver em questões familiares delicadas, conforme levantou o The Mirror. Ele afirmou: "Questiono de onde vêm as histórias de Kate como pacificadora, porque certamente ninguém me contou nada nesse sentido."

Retratação ?equivocada?

Omid Scobie, ao falar com a ELLE.com, sugeriu que Kate é por vezes retratada de maneira incorreta como uma "esposa doce e inocente que só quer reunir os homens para resolver as coisas". Ele expressou a opinião de que conhecemos muito pouco sobre Kate, já que as pessoas ao seu redor são muito reservadas.

O autor comparou a persona pública de Kate com a da Rainha, explicando que, assim como sabíamos pouco sobre a Rainha além de sua opinião sobre corridas de cavalos, a privacidade de Kate também é zelosamente mantida. Scobie afirmou que Kate é protegida da mesma forma, sendo mais afortunada em comparação com outras mulheres reais que entraram na família e foram deixadas por conta própria.

Omid Scobie acredita que a cobertura da mídia sobre Kate frequentemente reflete "desejos de pensamento", focando em detalhes triviais, como sua postura ou gestos. Ele sugere que Kate tem "muito mais a dizer e fazer e provar além disso".