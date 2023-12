Sobre o que é ‘Underwater’? O filme com Kristen Stewart que está arrasando

Além de uma seleção de filmes de Natal, o Netflix adicionou uma variedade de longas-metragens ao seu catálogo até agora em dezembro para satisfazer os gostos de todos os seus assinantes.

Uma das adições mais recentes à sua biblioteca é ‘Underwater’, um filme estrelado por Kristen Stewart, T. J. Miller, Jessica Henwick, Mamoudou Athie, Vincent Cassel e John Gallagher Jr.

Dirigido por William Eubank, o filme sofreu muito nas bilheterias quando foi lançado, em janeiro de 2020. No entanto, a história escrita por Brian Duffield e Adam Cozad agora está arrasando na plataforma.

Na verdade, está entre as produções mais assistidas do gigante de streaming. Você está interessado no filme, mas não sabe muito sobre o que se trata? Continue lendo para descobrir o que acontece em ‘Underwater’.

Do que se trata ‘Underwater’?

Ambientada no ano de 2050, a história de suspense, drama e horror começa em Kepler 822, uma instalação de pesquisa e perfuração submarina localizada no fundo da Fossa das Marianas.

Um dia, durante o turno da noite, um terremoto sacode o laboratório e provoca o colapso de parte dele. Além dos danos, o terremoto devastador também causou a morte de muitas pessoas.

Uma das sobreviventes é a engenheira mecânica Norah Price e seu colega, Rodrigo. A dupla é obrigada a selar os compartimentos de sua área para proteger o restante da infraestrutura.

Infelizmente, muitos de seus colegas acabam morrendo em uma implosão. Ambos estão cientes de que o colapso do restante da instalação é iminente e devem subir o mais rápido possível.

Cenas do filme Underwater (20th Century Studios)

Juntos, eles se dirigem à área de evacuação e encontram outro sobrevivente no caminho a quem podem ajudar. No entanto, ao chegar ao destino, descobrem que não há mais cápsulas de escape.

A única pessoa que permanece é o capitão Lucien, que decidiu ficar lá porque não havia cápsulas suficientes para os tripulantes. O quarteto então vai até o centro de controle.

Nesta área, o grupo encontra-se com a bióloga Emily Haversham e o engenheiro Liam Smith. Eles estão tentando se comunicar com a superfície, mas todos os seus esforços são em vão.

Diante do cenário, Lucien propõe usar trajes pressurizados e caminhar um pouco mais de um quilômetro até uma plataforma submarina abandonada, na esperança de que tenham cápsulas de escape.

Cenas do filme Underwater (20th Century Studios)

O plano é muito arriscado, mas sem outra alternativa, o grupo aceita a proposta. Então eles se equipam com os trajes necessários, saem para o exterior e descem até o fundo do mar através de um elevador.

A partir de então, a equipe de pesquisadores embarca em uma jornada pelas profundezas e escuridão do mar na qual não apenas enfrentam desafios físicos, mas também criaturas monstruosas.

‘Underwater’ está disponível na Netflix desde dezembro de 2023.