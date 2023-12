Shakira tentou fazer casa de biscoito de gengibre natalina e o resultado foi ‘desastre’

As redes sociais de Shakira mostram seus sucessos e conquistas, notícias relevantes e momentos icônicos de sua carreira, mas também situações vividas de forma espontânea com seus filhos. E, embora essas publicações sejam menos frequentes, a artista, sempre que pode, tenta dar um toque de naturalidade ao seu perfil do Instagram, mostrando esse outro lado por trás das câmeras.

Shakira com Milan e Sasha

Além de ser artista e embaixadora de causas nobres, Shakira é uma figura mundial, mãe e mulher, acima de tudo. Nos últimos dias, a feliz mãe de Sasha e Milan compartilhou um vídeo muito pessoal e familiar sobre a divertida bagunça que aconteceu na cozinha de sua casa.

No entanto, não é a primeira vez que Shakira compartilha com seus milhões de seguidores suas habilidades não exatamente boas na cozinha e preparação de pratos. Por exemplo, há algum tempo atrás, as famosas panquecas queimadas com formato do Mickey Mouse se tornaram virais.

Shakira construiu uma casa de gengibre com seus filhos

Num ambiente de risos e humor, sempre com seus filhos como companheiros, Shakira voltou a mostrar o incidente que tiveram ao fazer um doce de Natal.

“Esta é, tecnicamente, a pior casa de biscoito de gengibre do mundo!”, explicava a cantora entre risos enquanto os pedaços dela caíam progressivamente.