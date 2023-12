Selena Gomez compartilha uma nova foto com seu namorado Benny Blanco

O amor está no ar para Selena Gomez O amor está no ar para Selena Gomez (Instagram (@selenagomez))

Selena Gómez está apaixonada e não está escondendo isso. Depois de anunciar há poucos dias seu relacionamento com o produtor Benny Blanco, a atriz e cantora continua mostrando seu romance ao publicar fotos com ele muito feliz e sorridente.

Muitos de seus fãs desencadearam críticas contra o músico e desaprovaram o relacionamento, mas ela o defendeu e continuou compartilhando imagens com ele, demonstrando que não se importa com o que os outros digam ou pensem, ela vive seu amor intensamente.

Durante a noite de terça-feira, Selena Gomez, de 31 anos, publicou uma foto com Blanco, de 35, como Storie de sua conta do Instagram. Na foto, em preto e branco, ambos estão abraçados, ele está atrás dela com o torso inclinado em direção ao seu peito, e ela o recebe entre seus braços com um grande sorriso. Indiscutivelmente, a artista parece feliz.

Selena Gómez y Benny Blanco (Foto: Instagram @selenagomez)

Antes desta publicação, as críticas em rejeição ao relacionamento já haviam sido sentidas nas redes sociais da cantora, mas ela defendeu Blanco, afirmando que ele é "a melhor coisa que lhe aconteceu", que ele é "tudo em seu coração" e é por isso que ela está mais feliz "do que nunca".

De acordo com o Page Six, a atriz expressou: "Ele ainda é melhor do que qualquer pessoa com quem já estive. Fatos... Ele tem me tratado melhor do que qualquer ser humano neste planeta... Se você não pode me aceitar no meu momento mais feliz, então não esteja na minha vida de jeito nenhum".

Por que as críticas?

Selena Gómez voltou a acreditar no amor e aparece de braços dados com Benny Blanco (Foto: Instagram.)

A reclamação dos fãs de Selena Gomez contra Benny Blanco é porque ele a criticou há vários anos, quando trabalhava com Justin Bieber.

De acordo com o Infobae, há quatro anos o produtor escreveu no Instagram que "Justin não é como um daqueles moldes de biscoitos que existem como artistas pop que lançam um single e depois promovem sua linha de maquiagem".

A revista People indicou que Benny Blanco e Selena Gomez se conhecem há vários anos. Em 2019, eles trabalharam juntos no single ‘I Can’t Get Enough’. O portal 20Minutos diz que ele já trabalhou com artistas como Britney Spears, Katy Perry, Calvin Harris, Camila Cabello, Kesha e Ed Sheeran.