Remake de Renascer: Globo precisa correr para substituir importante momento de 1993

Pela primeira vez, em 58 anos fazendo novela, a TV Globo precisou procurar um “profissional inesperado”. Para gravar cenas icônicas no remake de Renascer, a emissora contratou um dublê de árvore, algo nunca visto antes.

O problema aconteceu quando a emissora decidiu gravar uma cena da primeira fase, onde o protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão/ Marcos Palmeira) finca um facão em um suntuoso jequitibá-rei, prometendo não morrer nunca.

Acontece que, durante as gravações da novela substituta de Terra e Paixão, foi preciso encontrar outro cenário para realizar o momento, já que a árvore usada em 1993 já não existia. A solução encontrada foi o dublê de árvore, que entrou no lugar da plantação, que era considerada a árvore uma das mais antigas do Brasil, com mais de três mil anos.

Remake de Renascer: Deocleciano (Adanilo), José Inocêncio (Humberto Carrão) e Jupará (Evaldo Macarrão) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

Usada na primeira versão de Renascer, novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, a árvore tinha aproximadamente 40 metros de altura e ficava localizada no Parque Estadual de Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro (SP).

Acontece que a plantação foi atingida por um raio e acabou morrendo, segundo a equipe da produção da Globo. A solução encontrada foi trocar de árvore e a escolhida para a missão foi um jequitibá-rosa de quase 40 metros de altura, 6 de diâmetro e 19 de circunferência, que pode ser encontrada no Parque dos Três Picos em Cachoeiras do Macacu, no Rio de Janeiro.

O dia exato da estreia da adaptação em 2024

Remake de Renascer: Juliana Paes aparece sedutora ao posar com look de Jacutinga (Reprodução/Instagram)

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela que está sendo gravada em Ilhéus , na Bahia, tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Mas, há quem diga que o remake de Renascer pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

Vale destacar que se nada mudar, a nova versão de Renascer vai surgir em horário nobre durante as férias de verão e também com o lançamento do BBB 24, que também começa no início do ano. O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

