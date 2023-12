Ozzy Osbourne encara saúde "dia após dia" após Parkinson, mas diz que voltará ao palco

O icônico Ozzy Osbourne, conhecido como o Príncipe das Trevas, enfrenta corajosamente desafios de saúde após seu diagnóstico de Parkinson em janeiro de 2020. O lendário vocalista do Black Sabbath, aos 75 anos, passou por cirurgias dolorosas e, mesmo assim, continua a manter uma atitude positiva, prometendo retornar aos palcos assim que possível.

Em uma entrevista recente à Rolling Stone, Ozzy compartilhou sua jornada desde o diagnóstico. Comparando seu Parkinson ao fim de um grande amor, ele admitiu inicialmente frustração consigo mesmo, médicos e o mundo. No entanto, ao longo do tempo, ele aprendeu a aceitar sua condição, afirmando: "Talvez eu só precise aceitar esse fato."

Apesar dos problemas de saúde, Ozzy expressou sua determinação em retornar ao palco. Ele afirmou que está "levando um dia de cada vez" e, se puder se apresentar novamente, com certeza o fará. Sua resiliência é notável, inspirando fãs em todo o mundo.

Frustração com a mídia

O músico também expressou frustração com a maneira como a mídia tem relatado seu estado de saúde. Ele critica as notícias que associam todos os seus gestos ao Parkinson, enfatizando que a condição não define sua vida nem limita seu futuro na música.

Em uma reviravolta humorística, Ozzy compartilhou seu descontentamento com a ideia de se tornar um holograma. Ele ridicularizou a experiência de ver um holograma em miniatura de Frank Sinatra, afirmando que tal abordagem não é para ele.

Sharon, esposa de Ozzy, presente em muitos momentos difíceis, também comentou sobre a condição do marido. Ela enfatizou que a jornada com o Parkinson é variada, com dias bons e ruins. Sharon destacou a importância de compreender as muitas formas da doença.