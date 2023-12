Oprah Winfrey deslumbra com perda dramática de peso em vestido roxo justo

Oprah Winfrey, renomada apresentadora de TV, deixou espectadores impressionados ao aparecer em um vestido justo, exibindo uma silhueta mais esbelta do que nunca.

A personalidade da TV marcou presença no terceiro encontro anual do Academy Museum Gala, realizado no Academy Museum of Motion Pictures em Los Angeles no último domingo. Oprah, aos 69 anos, escolheu um deslumbrante design roxo da Dolce & Gabbana para o evento, complementando o visual com cabelos presos de maneira elegante, metade solto em suaves ondas sobre os ombros.

Adicionando brincos de cristal estilo candelabro ao visual, Oprah posou para fotos no tapete vermelho do evento estrelado. A estrela também compartilhou uma imagem em seu Instagram, escrevendo aos fãs: "a caminho do @academymuseum gala com minha família @thecolorpurple."

Oprah, indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1986 por seu papel em "A Cor Púrpura", agora co-produziu um remake do filme com Steven Spielberg, previsto para estrear no Natal.

Reflexões sobre perda de peso

Recentemente, a apresentadora, visivelmente mais magra, compartilhou sua perspectiva sobre medicamentos para perda de peso, como o Ozempic, indicado para adultos com diabetes tipo 2. Em um painel em Nova York, ela expressou: "Não sei se há outra pessoa pública cujas lutas com o peso foram exploradas tanto quanto as minhas."

Oprah abordou a questão da cirurgia bariátrica, enfatizando a necessidade de enfrentar os desafios do emagrecimento de maneira autêntica, destacando que optar pelo caminho mais difícil é uma forma de não se sentir enganada.

Esse aparecimento deslumbrante de Oprah no evento da Academia reflete não apenas sua elegância, mas também seu comprometimento pessoal com uma jornada autêntica de bem-estar como relembrou o The Mirror.