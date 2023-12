Meghan Markle via-se como 'autodidata' e sentia com mais direitos que Kate

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, supostamente sentia-se "desconfortável" sendo colocada em segundo plano em relação a Kate Middleton e acreditava que tinha "mais direito de se expressar" por ser uma "mulher autodidata".

Uma fonte afirmou que Meghan se via como uma filantropa com mais experiência do que Kate, que "não havia realmente construído sua própria carreira".

A fonte revelou que Meghan sentia que tinha "mais direito de falar" do que Kate, pois considerava-se alguém capaz de ensinar à família real sobre filantropia. Alegadamente, ela encontrou dificuldades ao se deparar com uma Fundação Real já estabelecida quando ingressou, dificultando sua integração.

A relação entre Kate e Meghan tem sido objeto de especulação, especialmente após a publicação do livro "Finding Freedom" de Omid Scobie, apoiado pelos Sussexes.

Expectativas desfeitas

Os fãs da realeza tinham grandes expectativas de um vínculo estreito entre Kate e Meghan, considerando a semelhança de suas entradas na família real. No entanto, diferenças percebidas em personalidade e abordagem de vida contribuíram para que não desenvolvessem uma relação próxima. O príncipe Harry, em sua memória "Spare", relata desentendimentos entre sua esposa e sua cunhada nos primeiros dias de sua união.

Meghan também expressou surpresa com a formalidade da família real britânica nos bastidores durante sua participação na docuserie "Harry & Meghan". Ela destacou a diferença entre a formalidade pública e privada, observando que a formalidade persiste em ambos os contextos.

Essas revelações alimentam narrativas conflitantes sobre a relação entre Meghan e Kate, ampliando o debate sobre a dinâmica complexa dentro da realeza britânica.

À medida que mais detalhes emergem sobre os bastidores da realeza, a compreensão da dinâmica entre Meghan e Kate continua a evoluir, proporcionando uma visão intrigante dos desafios enfrentados por membros da família real como relembrou o The Mirror.