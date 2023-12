Meghan Markle indiferente a exclusão de casamento real: 'nunca se sentiu em casa'

A possível exclusão do Duque e da Duquesa de Sussex da lista de convidados para o "casamento do ano" parece não abalar Meghan Markle. Enquanto o Príncipe Harry pode estar devastado pela não inclusão no evento do amigo Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, Meghan, ao que parece, não se importa tanto com a ausência do convite.

O Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, um amigo próximo da realeza, optou por não convidar os Sussexes para evitar possíveis conflitos na Casa de Windsor. O casamento com Olivia Henson, marcado para junho na Catedral de Chester, foi destacado como o "casamento da sociedade do ano."

Notavelmente, membros-chave da realeza, como Rei Charles, Rainha Camilla, e o Príncipe e a Princesa de Gales, constam na lista de convidados.

O autor de "Finding Freedom" e "Endgame," Omid Scobie, revelou anteriormente que Meghan "nunca quer colocar os pés novamente na Inglaterra" e que ela "nunca se sentiu em casa" no país. A decisão de não participar da Coroação em maio, segundo alegações, reflete sua recusa em "mergulhar de volta na novela da corte."

Vínculo mantido

Apesar do suposto desgosto de Meghan pela Inglaterra, o novo livro de Scobie indica que os Sussexes mantêm contato com o Rei Charles III. Eles compartilham fotos das crianças para manter um vínculo, sugerindo que, apesar das diferenças, a relação não está completamente despedaçada.

Desde sua retirada como membros seniores da realeza em 2020, Meghan e Harry agora residem na Califórnia, em Montecito, com seus dois filhos. A nova vida nos Estados Unidos parece ter afastado Meghan das tradições e eventos reais, indicando um capítulo diferente em sua história pós-monárquica.

A ausência de convite para o casamento real pode ser uma indicação de que Meghan está firmemente focada em seu novo capítulo de vida e menos preocupada com os eventos da realeza que ficaram para trás segundo trouxe o The Mirror.