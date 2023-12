Jane Fonda, 85, revela critério peculiar para novo amor: "não gosto de pele velha"

No recente episódio do podcast Absolutely Not, a renomada atriz Jane Fonda, 85 anos, abriu o jogo sobre sua perspectiva em relação a futuros relacionamentos amorosos. Mesmo não planejando entrar em um novo romance tão cedo, ela estabeleceu critérios singulares, expressando que, se o fizesse, seu parceiro teria que ter apenas 20 anos.

Jane Fonda brincou sobre sua idade, mencionando que, mesmo na escuridão, não se sentiria confortável ficando nua na frente de alguém, acrescentando: "E aqui está outra coisa, tenho vergonha de dizer isso, se eu fosse ter um amante, ele teria que ter 20 anos. Porque eu não gosto de pele velha".

Apesar do tom descontraído, a atriz enfatizou que não aprovaria grandes diferenças de idade em relacionamentos, destacando a desaprovação de homens mais velhos com mulheres mais jovens. Ela compartilhou sua preferência pessoal, mas ressaltou que não deseja impor isso a ninguém.

Jane Fonda, conhecida por sua franqueza, já revelou detalhes íntimos de seus relacionamentos passados em suas memórias. Segundo o Mirror, ela perdeu a virgindade aos 18 anos com o ator James Franciscus e teve relacionamentos com outros nomes da indústria, como Rob Lowe, Warren Beatty, Peter Mann e William Wellman Jr.

Ao longo de sua vida, a atriz foi casada três vezes, sendo seu primeiro casamento com o diretor de cinema francês Roger Vadim. Seguiram-se casamentos com Tom Hayden e o fundador da CNN, Ted Turner. Cada união trouxe diferentes capítulos à vida amorosa de Jane Fonda, marcados por sucessos e desafios.

Enquanto ela expressa suas preferências para um possível novo relacionamento, Jane Fonda continua a ser uma figura notável no mundo do entretenimento, compartilhando abertamente sua jornada e experiências.