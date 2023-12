Fuzuê: Globo muda vilã depois do retorno de personagem; veja o que acontece

A chegada de César (Leopoldo Pacheco), que estava há cinco anos dado como morto, causou uma reviravolta inesperada em Fuzuê. Agora, ao que parece, a rivalidade entre Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) pode dar uma pausa. Mas, tudo não passa de um plano da vilã!

Em cenas futuras da novela da Globo, a briga entre as irmãs continua evidente para todo mundo, mas a chegada do pai acaba fazendo com que a ruiva imagine mais um plano perverso. Nos próximos capítulos da atual novela das 19 horas, a Preciosa decide convidar a irmã para um jantar, surpreendendo a todos.

Fuzuê: De volta à novela, César lembra do passado ao lado de Preciosa (Fábio Rocha/Globo)

Durante o jantar misterioso, a vilã de Fuzuê decide fazer as pazes com a protagonista da novela. Porém, tudo é um plano para agradar o personagem vivido por Leopoldo Pacheco, que está determinado a alcançar seus objetivos, incluindo o desejo de controlar o tesouro de Maria Navalha (Olívia Araújo).

Durante o encontro de Luna e Preciosa, a filha de Bebel (Lilia Cabral) decide ter uma conversa profunda sobre sentimentos, especialmente em relação ao pai e a mãe. Na cena, ela pede uma trégua para a protagonista, que é coração mole e cai na conversa.

Fuzuê: Preciosa começa a pagar caro pelo roubo das jóias de Luna (Fábio Rocha/Globo)

No entanto, todos sabem que é difícil, por enquanto, acreditar que a personagem de Marina Ruy Barbosa vai se redimir de tudo que fez. Podemos dizer ainda que a ideia pode ter surgido de César que retorna para Fuzuê em busca de fortuna.

Vale destacar que vai sobrar até para Julião (Rômulo Arantes Neto), que nos próximos capítulos da novela da TV Globo será usado por César para vigiar Luna na ONG, fornecendo informações privilegiadas. O senhor Montebello assume um papel perigoso como antagonista, capaz de afetar até mesmo suas filhas no decorrer da trama.

