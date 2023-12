Esses são os filmes mais assistidos nesta semana no Netflix

O ano está quase terminando e a Netflix tem na sua plataforma os melhores filmes para começar a aquecer os motores para a “grande final” de 2023. Para muitos, este mês é de baixar a guarda ou pelo menos é uma oportunidade de arranjar um pouco mais de tempo para ver todos aqueles filmes que colocamos na lista de espera.

Como todas as semanas, a plataforma de streaming publicou sua lista com os filmes mais assistidos, entre lançamentos, alguns que estão há algum tempo no catálogo e outros que foram revividos pela curiosidade dos usuários.

Quer saber quais são os títulos mais populares da semana?

Aqui está a lista que inclui produções em inglês e internacionais.

‘O mundo depois de nós’

Julia Roberts A atriz protagoniza 'O mundo depois de nós' (Netflix)

Essa se tornou uma das grandes surpresas do ano, de acordo com os críticos. O filme mostra o que acontece quando o apocalipse irrompe nas férias de última hora de uma família. É baseado no aclamado romance psicológico de 2020 de Rumaan Alam e conta com Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali como protagonistas.

‘Trocados’

Trocados Estes são os filmes que estiveram no Top 10 desta semana (Netflix)

‘Trocados’ gira em torno dos Walkers, uma família que está se separando no meio da temporada de Natal. Jess (Jennifer Garner, uma das favoritas das comédias românticas) está lutando para se conectar com sua filha aspirante a estrela do futebol, CC (Emma Myers de Wednesday), enquanto ela se aproxima do lançamento mais importante de sua carreira. Wyatt (Brady Noon), que sofre bullying na escola por causa de suas peculiaridades nerds, está se preparando para uma entrevista para Yale, mas as tentativas de seu pai Bill (Ed Helms) de animá-lo falham. Isso o leva a questionar por que ele tem tanta dificuldade em se encaixar.

Uma noite, uma rara alinhamento planetário leva os Walkers a encontrarem com a misteriosa Angélica (Rita Moreno), que tem uma importante lição para ensiná-los. Isso logo se transforma em uma confusão no estilo de ‘Sexta-feira Muito Louca’ e ‘Ela é o Cara’.

‘Leo’

Leo Um dos mais assistidos da semana na Netflix (Netflix)

Trata-se de uma iguana de estimação chamada Leo, que está se aproximando rapidamente de seu último ano de vida. Isso o leva a sofrer uma crise de meia-idade na avançada idade de 74 anos. Após decidir abandonar sua gaiola para sempre, inesperadamente encontra sua vocação: atuar como terapeuta dos peculiares alunos da quinta série em sua sala de aula. Adam Sandler protagoniza e coescreveu esta comédia animada, dirigida por Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim. Além disso, tem a particularidade de que Jackie, esposa de Sandler, e suas filhas Sunny e Sadie participam dela.

‘O Filme Super Mario Bros’

Super Mario Bros O filme Super Mario Bros já tem trailer

Este foi um dos filmes do ano e já se destacou com razão na lista de indicados ao Golden Globes que ocorrerá em 2024. É a história de origem dos irmãos Mario e Luigi, dedicados à encanamento e que por acidente são transportados para um mundo alternativo onde se envolvem em uma batalha entre o Reino Cogumelo, liderado pela Princesa Peach, e os Koopas, liderados pelo malvado Bowser.

‘Última chamada para Istambul’

Última chamada para Istambul Estes são os filmes que estiveram no Top 10 desta semana (Netflix)

É um romance turco que se infiltrou na lista. ‘Última chamada para Istambul’ nos mostra um casal, Mehmet e Serin, lidando com problemas em seu relacionamento e recebendo a ideia de testar se ainda se apaixonariam se se encontrassem novamente pela primeira vez. Esse teste ocupa a primeira metade do filme, e o pano de fundo do teste é a segunda metade. Não há dúvida de que é um filme bonito, embora acreditemos que o público possa receber uma mensagem equivocada. A mensagem óbvia da história parece ser ‘o amor conquista tudo’, mas há algo mais profundo por trás disso.