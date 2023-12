A série imperdível que chegou à Netflix na sexta: várias indicações ao Emmy

O cronograma de estreias da Netflix para dezembro inclui várias produções originais muito ambiciosas: desde filmes como ‘Rebel Moon - Parte um - A garota do fogo’, até a série ‘Berlim’.

No entanto, o gigante do streaming não apenas receberá projetos próprios este mês. Também adicionará vários títulos interessantes de outras produtoras para deleite de seus usuários.

Entre as séries que acabam de chegar à biblioteca da plataforma para a América Latina, destaca-se uma de terror que foi um sucesso em seu país de origem e conta com várias indicações ao Emmy.

Qual é a aclamada série?

Trata-se de ‘Yellowjackets’, uma série americana de sobrevivência, terror psicológico e drama coming-of-age criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson para a rede de televisão Showtime.

A produção foi lançada em novembro de 2021, mas teve uma recepção tão impressionante do público que foi rapidamente renovada para uma segunda temporada e, posteriormente, também uma terceira.

"Em termos de aclamação, em termos de agitação e em termos de números, este espetáculo explodiu", expressou o presidente de Entretenimento da Showtime, Gary Levine, ao Deadline.

"O fato de ter sido tão rapidamente e profundamente acolhido pelo público e pela crítica é como capturar um raio em uma garrafa: nunca se pode prever, mas é muito doce quando acontece", disse após o seu sucesso.

Cenas da série Yellowjackets (SHOWTIME)

Sobre o que se trata Yellowjackets?

‘Yellowjackets’ gira em torno de uma equipe talentosa de jogadoras de futebol de uma escola secundária de Nova Jersey que faz uma viagem de avião para Seattle para um torneio nacional em 1996.

Infelizmente, a aeronave cai no profundo deserto do norte do Canadá. As integrantes devem lutar pela sua sobrevivência até que seu calvário acabe, 19 meses depois.

Cenas da série Yellowjackets (Usuario/SHOWTIME)

A série narra sua transformação de ser um time esportivo com problemas, mas com um grande futuro pela frente, em se tornar um clã selvagem em sua feroz luta para sobreviver às circunstâncias hostis.

Ao mesmo tempo, a trama segue as jogadoras quase 25 anos após o acidente e as vidas que tentaram retomar, provando que o passado nunca passa e o que começou então ainda não terminou.

Cenas da série Yellowjackets (SHOWTIME)

Quem faz parte do elenco de ‘Yellowjackets’?

‘Yellowjackets’ conta com um elenco feminino de luxo liderado por Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis e Tawny Cypress. As duas primeiras foram indicadas ao Emmy por seu trabalho.

Cenas da série Yellowjackets (SHOWTIME)

A primeira temporada também é estrelada por Ella Purnell, Samantha Hanratty, Sophie Thatcher, Jasmin Savoy Brown, Sophie Nélisse, Steven Krueger e Warren Kole.

Na segunda temporada, juntaram-se outros atores ao elenco, como Lauren Ambrose, Simone Kessell, Elijah Wood, Nicole Maines, Nuha Jes Izman e François Arnaud, apenas para citar alguns.

Cenas da série Yellowjackets (SHOWTIME)

Quantos episódios tem ‘Yellowjackets’?

Yellowjackets tem um total de 19 episódios, divididos em duas partes, até o momento. A primeira temporada tem dez episódios. Enquanto isso, a segunda temporada é composta por nove.

O que disse a crítica de ‘Yellowjackets’?

Desde a sua estreia, ‘Yellowjackets’ tem recebido principalmente críticas positivas dos especialistas em televisão. A crítica Judy Berman, da revista ‘Time’, afirmou que era “a melhor nova série em meses”.

"O que mantém essa mistura de estilos, tons e épocas coesa é o fio do realismo psicológico que está presente em cada cena", afirmou em sua crítica após sua estreia.

Caroline Framke, da ‘‘Variety’, disse que “mistura elementos jovens, de terror e de drama psicológico com uma confiança que é difícil parar de assistir, mesmo quando se torna repugnante”.

Cenas da série Yellowjackets (SHOWTIME)

Enquanto isso, Brian Tallerico do rogerebert.com afirmou que “vale a pena pelo seu excelente elenco e pela inteligência de sua narrativa (...) A cada episódio se torna mais interessante”.

Laura Fernández, do ‘El País’, opinou que “reinventa e expande de forma brilhante os limites dos clássicos femininos dos anos 1990 para explorar a fundo o complexo, e também violento, de crescer sendo uma garota”.

Por último, Dana Feldman da ‘Forbes’ advertiu aos possíveis espectadores: “Se você achava que ‘Squid Game’ era intenso, espere até ver ‘Yellowjackets’ (...) Um novo drama incrivelmente fascinante”.

Cenas da série Yellowjackets (SHOWTIME)

Além do reconhecimento, a série recebeu nove indicações ao Prêmio Emmy. Em sua primeira temporada, foi indicada em um total de seis categorias, incluindo melhor série dramática.

Embora não tenha ganhado nenhum, sem dúvida é um grande reconhecimento. Por outro lado, sua segunda obra recebeu três indicações para o importante prêmio, mas a cerimônia ainda não ocorreu.

Cenas da série Yellowjackets (SHOWTIME)

Quando ‘Yellowjackets’ chega ao Netflix?

‘Yellowjackets’ estreou na sexta-feira, 15 de dezembro de 2023.