Vocalista da banda ‘Maná', critica o reggaeton: veja o que ele disse

Fher Olvera, da banda musical ‘Maná', causou grande controvérsia ao fazer uma série de declarações sobre o reggaeton, um dos gêneros mais ouvidos internacionalmente.

Vamos ver o que disse o cantor mexicano.

As declarações de Fher Olvera, do Maná, sobre o reggaeton

Em uma entrevista, o músico contou que seu filho Dalí sugeriu que ele se aventurasse nesse gênero, com o objetivo de modernizar a música do Maná, para atrair mais público e se conectar com as novas gerações.

“Ele estava me dizendo que tenho que tocar um pouco de reggaeton para me tornar famoso internacionalmente. Digo ao meu filho que não vou fazer nada com Bad Bunny”, disse o mexicano.

Olvera apontou tudo o que ele considera que está errado dentro da indústria.

"Estamos invadidos pelo reggaeton. É lamentável, sim, porque o reggaeton invadiu os palcos da música latina", enfatizou.