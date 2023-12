Terra e Paixão: Globo arma grande sequestro para chamar atenção na reta final

Vale tudo para chamar a atenção do público na reta final de uma novela? Pode apostar que sim e Terra e Paixão não foge desta regra. Nos próximos dias, Antônio (Tony Ramos) toma a decisão de sequestrar Aline (Barbara Reis) junto com uma freira, chamada Teresinha (Laura Prado).

Tudo acontece depois que Ramiro (Amaury Lorenzo) revela onde a professora está e acaba fofocando para o vilão da novela da Globo. Para quem não lembra, a notícia sobre o esconderijo da protagonista acontece a partir de uma conversa com Berenice (Thati Lopes).

Descoberta, Aline será tirada à força do do convento e levada para um cativeiro em uma das fazendas do vilão de Terra e Paixão. Mesmo grávida de gêmeos, a noiva de Caio (Cauã Reymond) não se livra das maldades do sogro e acaba levando a freira junto com ela.

No cativeiro, a personagem de Bárbara Reis passa por momentos difíceis e chega a ficar doente e com muita febre, preocupando até os capangas de Antônio. Mas, há quem não deixe de cumprir as ordens do patrão e siga fazendo ameaças usando uma arma, por exemplo.

Terra e Paixão: Antônio manda capangas atrás da protagonista (Divulgação/Globo)

O sequestro de Aline está programado para o fim de dezembro, quando Terra e Paixão entra em seu últimos dias. Agora, voltando ao sequestro, Ramiro vai se arrepender e acaba ajudando na fuga da protagonista.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: Marcos flerta com Carol; descubra o motivo

Na cena, ele consegue levar a noiva de Caio e a freira paa a delegacia, mas no caminho Antônio chega e volta a capturar as duas mulheres.

Terra e Paixão: Aline fica grávida de gêmeos (Léo Rosário/Globo)

Por causa de seu comportamento, Ramiro leva surra dos capangas do vilão. O homem é levado ao hospital e ao acordar revela onde Aline está, mas, ao perceber a chegada da polícia, os bandidos mudam o cativeiro, frustrando as tentativas de resgate de Marino (Leandro Lima).

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela Terra e Paixão termina em janeiro e será substituída pelo remake de Renascer, na faixa das 21 horas da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: Globo muda o destino de Alícia nos próximos capítulos; veja a novidade!