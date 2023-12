Tão elegante como ela! A extravagante árvore de Natal de JLo que roubou todos os olhares

Jennifer López é uma das cantoras e atrizes mais famosas de Hollywood, além de ser um ícone da moda.

A famosa sabe como combinar peças elegantes, modernas e sensuais, que a fazem se destacar e parecer ter 20 anos.

Por isso, tornou-se uma referência em moda, classe e elegância, não apenas com seus looks, mas também com suas decorações.

A luxuosa árvore de Natal de Jennifer Lopez que roubou a atenção de seus fãs

Recentemente, Jennifer López posou com um look muito elegante e chic, composto por uma saia maxi creme com detalhes dourados e uma camisa branca de mangas compridas com sandálias de plataforma prateadas com brilhos.

Embora a celebridade tenha ficado linda com essa roupa, que também é ideal para o Natal ou Ano Novo, foi a sua árvore de Natal que roubou a atenção.

E é que JLo posou na frente da sua árvore de Natal extravagante, que é muito grande, na verdade, três vezes o seu tamanho, e é tão elegante quanto ela, em tom verde com detalhes em tons dourados, desde os enfeites até as flores e folhas, todas em dourado, a cor mais elegante de todas.

"OMG, sua árvore de Natal é tão elegante quanto ela", "amei sua árvore de Natal, é enorme", "quero uma árvore de Natal assim", "parece uma árvore de shopping de tão grande que é", "uau, que beleza de árvore, não consegui me concentrar nela", "eu amo essa árvore de Natal" e "uma das árvores mais impressionantes que já vi de celebridades", foram algumas das reações nas redes.

Jennifer López A famosa exibiu sua árvore de Natal, que roubou todos os olhares (@jlo/Instagram)

JLo nunca deixa de surpreender com as decorações de Natal em sua mansão, pois sempre se destaca com sua classe e originalidade, e desta vez não foi exceção.