Os filmes mais assistidos da Netflix em 2023. Jennifer Lopez é a maior estrela do streaming?

A Netflix deu um grande passo em direção à transparência de dados esta semana ao publicar um relatório abrangente dos filmes e séries de televisão assistidos por seus assinantes na primeira metade de 2023, calculado por horas de visualização.

O relatório, intitulado "O que vimos: um relatório de participação da Netflix", é o primeiro do que o transmissor promete ser uma visão bianual do que as pessoas assistem (e não assistem) na plataforma.

A lista inclui dados de audiência de mais de 18.000 títulos e revela a quantidade de horas assistidas por cada um entre janeiro e junho de 2023. Segundo a Netflix, o relatório representa 99% de todas as visualizações na Netflix e um total de quase 100 bilhões de horas assistidas.

Assim como seus programas mais bem classificados, os filmes mais consumidos pelos usuários da Netflix durante os primeiros seis meses de 2023 podem ser surpreendentes.

Os 5 filmes mais assistidos da Netflix em 2023

5. ‘Mistério em Paris’

Horas totais vistas: 173.600.000

Data de lançamento: 31 de março de 2023

Pontuação do Rotten Tomatoes: 45%

Sinopse: "Após fundarem sua própria agência de detetives, Nick e Audrey Spitz conseguem um caso que os fará decolar quando seu amigo bilionário é sequestrado em seu casamento".

4. ‘Certas Pessoas’

Horas totais vistas: 181.800.000

Data de lançamento: 27 de janeiro de 2023

Pontuação do Rotten Tomatoes: 40%

Sinopse: "Famílias e culturas se chocam quando dois millennials de Los Angeles de origens diferentes se apaixonam e enfrentam o teste definitivo de seus relacionamentos: conhecer seus pais".

3. ‘Resgate 2′

Total de horas vistas: 201.800.000

Data de lançamento: 16 de junho de 2023

Pontuação do Rotten Tomatoes: 79%

Sinopse: "Voltando do limite da morte, o comando altamente qualificado Tyler Rake assume mais uma missão perigosa: salvar a família aprisionada de um gângster impiedoso."

2. ‘Luther: Cai a noite’

Horas totais vistas: 209.700.000

Data de lançamento: 10 de março de 2023

Pontuação do Rotten Tomatoes: 68%

Sinopse: "Atormentado por um assassinato não resolvido, o brilhante mas desonrado detetive da polícia de Londres, John Luther, escapa da prisão para caçar um assassino em série sádico".

1. ‘A Mãe’

Horas totais vistas: 249.900.000

Data de lançamento: 12 de maio de 2023

Pontuação do Rotten Tomatoes: 43%

Sinopse: “Uma assassina treinada militarmente sai do seu esconderijo para proteger sua filha, que nunca conheceu, de criminosos impiedosos que buscam vingança”.