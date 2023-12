Netflix: o filme mexicano apenas para adultos que vai deixar você sem fôlego com suas reviravoltas inesperadas

Na Netflix, existem vários filmes mexicanos que, sem dúvida, são uma excelente opção para assistir no final do ano, e um deles é o filme que consegue tirar as pessoas de suas zonas de conforto. Estamos falando de uma produção apenas para adultos, pois é classificada como “R”. Estamos falando do filme ‘Meninas Malvadas’ (Niñas Mal).

Netflix: ‘Meninas Malvadas’ é o filme de comédia para adultos

Trata-se de um filme dirigido por Fernando Sariñana, lançado em 2007. No entanto, não importa o tempo que passou desde a sua estreia, este filme continua sendo muito cativante devido aos temas inovadores que aborda, especialmente para aquela época, quando se consolidou como uma produção com toques revolucionários.

‘Meninas Malvadas’ é uma comédia que segue a história de Adela Leal, interpretada por Martha Higareda, uma jovem rebelde e problemática que foi enviada para uma instituição educacional feminina chamada “Las Colibríes” por sua mãe, a senadora Martha Leal, interpretada por Blanca Guerra. A senadora busca transformar a imagem pública de sua filha para que não afete sua carreira política.

Em Las Colibríes, Adela encontra outras jovens, igualmente problemáticas, para desafiar as regras da instituição. Conforme a história avança, desenvolvem-se amizades e rivalidades entre as meninas, e Adela tem que enfrentar situações cômicas e difíceis. O longa-metragem aborda temas como identidade, rebeldia juvenil e expectativas familiares e sociais.

‘Meninas Malvadas’ é um filme que se destaca pelo seu enfoque humorístico e pela representação de personagens jovens enfrentando as normas estabelecidas. A história reflete situações contemporâneas e desafios enfrentados pelos jovens na sociedade mexicana. O filme também conta com músicas incorporadas, com a participação de Ximena Sariñana, que também faz parte do elenco.