Informações falam de preocupante estado de Bruce Willis

Desde que foi anunciado no início de 2023 sobre a aposentadoria profissional de Bruce Willis, depois de ter sido diagnosticado com demência frontotemporal, as redes sociais de suas filhas, esposa e ex-esposa (Demi Moore) têm sido o principal canal para saber sobre o estado de saúde do ator.

Infelizmente, por ser uma doença degenerativa, as notícias são cada vez menos encorajadoras. Esse é o caso das últimas informações sobre o estado de saúde da estrela de Hollywood, conforme relatado pela revista US Weekly. Segundo uma equipe de jornalistas, nas últimas semanas a condição do astro piorou e “ninguém sabe quanto tempo ele tem”.

O estado de saúde de Bruce Willis, de acordo com informantes

Uma das fontes da US Weekly, próxima ao círculo do artista americano nascido na Alemanha, indicou que “Bruce tem dias bons e dias ruins, mas nos últimos dois meses tem havido muito mais dias ruins do que bons. Essa experiência uniu ainda mais toda a família. Ninguém sabe quanto tempo ele tem, então estão aproveitando cada momento que passam com ele”.

Bruce Willis A saúde do ator está piorando, segundo informa sua família (Instagram)

Outra pessoa relacionada com o ator de 68 anos assegurou à mesma revista que Emma Heming, Demi Moore e as filhas do ator estão "o tempo todo" atentas aos seus cuidados. "Uma vez que foi diagnosticado, todos se uniram para preservar a memória da família e estar lá como um lembrete constante de que o amam. Tudo gira em torno dele. Bruce recebe atenção 24 horas por dia, mas pelo menos um membro da família está sempre com ele".

O avanço da doença que Bruce Willis tem está cada vez mais evidente em seu corpo. Ele não consegue mais se comunicar verbalmente com ninguém devido à progressão da doença mental diagnosticada em fevereiro deste ano.