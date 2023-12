Fuzuê: Globo muda o destino de Alícia nos próximos capítulos; veja a novidade!

Depois de ser usada por Preciosa (Marina Ruy Barbosa), Alícia (Fernanda Rodrigues) começa a dar novos passos em Fuzuê. A filha de Nero (Edson Celulari) não esqueceu que deseja ser famosa e decide começar um novo projeto na novela da Globo.

Tudo acontece quando ela é incentivada por Bianca (Guilhermina Libanio) e decide inaugurar um podcast, onde vai entrevistar pessoas da comunidade. A novidade será um sucesso na internet!

A ideia principal é dar oportunidades a outros personagens de Fuzuê. Mesmo insegura, a irmã de Miguel (Nicolas Prattes) aceita o desafio e fica bastante animada, chegando a convidar Luna (Giovanna Cordeiro) para participar da primeira temporada.

A proposta de Alicia é levar a filha de Maria Navalha (Olívia Araújo) como sua primeira convidada do podcast, fato este que pega a protagonista de Fuzuê completamente desprevenida.

Fuzuê: Todos ficam em choque ao ver Cesar vivo (Divulgação/Globo)

Durante a entrevista,a personagem de Fernanda Rodrigues pergunta curiosidades envolvendo a trajetória de vida da herdeira da Conde de Montebello, levando a audiência à loucura. Depois disso, outras pessoas vão aceitar conversar com Alícia.

A reviravolta vai deixar o clima muito pesado em Fuzuê, já que Preciosa não gosta nem um pouco da novidade. Vale destacar que a vilã da novela deixou de ser a melhor amiga da filha de Nero.

O retorno de César

Fuzuê: Cesar volta a aparecer na novela da Globo (Divulgação/Globo)

O retorno inesperado de César Montebello (Leopoldo Pacheco) em Fuzuê foi uma grande surpresa para Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro). Mas, a vilã da novela das 19 horas, na TV Globo, ficou completamente feliz e sem chão ao ver o pai.

No entanto, nas cenas que foram ao ar na última quinta-feira (14) na novela da Globo, o homem aparece no casamento de Bebel (Lilia Cabral) e Nero (Edson Celulari), interrompendo a cerimônia. Sob o olhar incrédulo dos noivos e convidados, o pesquisador questiona por que Nero está se casando com a sua mulher e diz, para a surpresa de todos, que voltou para a sua família.

