Clara Chía destrona Shakira e se torna a rainha da moda de 2023: veja seus looks mais impactantes

Já se passou um ano desde que o mundo inteiro ficou surpreso com a inesperada separação de Shakira e Gerard Piqué, após a qual o ex-jogador do FC Barcelona decidiu se entregar ao seu novo amor com Clara Chía Martí. Seu nome era desconhecido, ela é uma estudante de Relações Públicas de Barcelona, que trabalhou como hostess de eventos e depois começou sua história na Kosmos, a empresa de Gerard Piqué.

Clara Chía Martí: seu estilo minimalista e moderno

Com o passar dos meses, o casal começou a sair cada vez mais pelas ruas de Barcelona, e os jornalistas se deliciaram com as fotos que conseguiram dos dois. E, graças a isso, a jovem de 24 anos ganhou popularidade no mundo da moda, conquistando milhares de fãs por seus luxos e inspirações.

Clara Chía e Gerard Piqué Captura de tela

O acabamento oversize do seu guarda-roupa é ligeiramente folgado, de modo que não chega a ser desfavorável e confere uma aparência mais descontraída às peças que costumam ser sofisticadas. A jovem costuma combinar com tops básicos, minimalistas e calças jeans de cintura alta e largas. Quanto ao calçado, geralmente opta por sandálias de salto ou tênis na moda.

Clara Chía é uma embaixadora do luxo silencioso

Da mesma forma, ele mantém uma predileção especial por cores neutras e tons terrosos, os mais versáteis da paleta.

Sem dúvida alguma, Clara Chía é mais uma das embaixadoras do luxo silencioso que está fazendo sucesso entre as especialistas em moda deste ano. É uma estética que busca construir um acervo de peças essenciais, feitas com tecidos de qualidade e que se destacam por meio de detalhes sutis. Entre suas marcas favoritas, estão Etro, Zadig & Voltaire e Lagaam.

Clara Chía em um casamento junto a Gerard Piqué

Uma das primeiras fotografias do casal foi no casamento de Albert Predet, onde Clara Chía usava um vestido boêmio de pontas listrado multicolorido com decote halter, assinado por Missoni. Da mesma forma, no casamento de Marc Piqué e María Valls, a jovem escolheu um vestido justo de malha canelada dourada de Victoria Beckham.