Amiga de Taylor e Kelce não descarta casamento: “estão muito apaixonados”

A relação entre a cantora Taylor Swift e a estrela da NFL Travis Kelce desfruta do seu amor sem nada a esconder. O casal passeia livremente e vive seu romance totalmente desinibido diante de todos. Eles se abraçam, se seguram pelas mãos e se beijam em público, gritando aos quatro ventos que estão apaixonados.

Na verdade, isso foi confirmado pela ‘Entertainment Tonight’ por uma amiga de Travis, destacando que não descarta um casamento entre a artista de 33 anos e o atleta, de 34.

"Taylor e Travis estão muito apaixonados. Foi tão bonito vê-los juntos e consigo vê-los se casando", disse à mídia citada a corretora de imóveis Cheterah Jackson, amiga de Travis. Suas palavras foram ditas depois de passar o último domingo com o casal e um grupo de amigos, após o jogo entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills no Arrowhead Stadium.

Muitos viram Taylor e Travis saindo do estádio de mãos dadas.

Jackson é amiga de Travis desde o sétimo ano, então certamente conhece muito bem o jogador de futebol para levantar a possibilidade de casamento. Será que ele comentou algo a respeito? Não sabemos. O fato é que essa versão é muito valorizada, pois não é qualquer conhecido, mas sim uma das amigas mais próximas da estrela da NFL.

“Taylor é um amor absoluto. Ela é muito sensata e gentil. Nós nos divertimos muito”, expressou Jackson na resenha feita nesta segunda-feira pelo ‘Entertainment Tonight’.

Após o jogo, o casal compartilhou com seu grupo de amigos. Jackson contou que, apesar da derrota dos Chiefs, eles alugaram um ônibus para ir a um bar em Kansas City e comemorar o Natal.

“Nos divertimos muito”, disse Jackson, que postou fotos suas com Taylor Swift e Travis Kelce.

Outro que publicou imagens com o casal foi o barbeiro da NFL Patrick Regan. Ele divulgou imagens cortando o cabelo de Travis, outra de Taylor animando-o da área privada da arquibancada e uma dela dando um beijo no jogador na bochecha.

"Obrigado @taylorswift pelas fotos do jogo incrível para @killatrav 🙌🏼❤️ Me diverti muito no jogo de ontem", escreveu Regan, junto ao carrossel de imagens.