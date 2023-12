A atriz de “Big Bang Theory” revela que está com câncer de pulmão e está em tratamento

A reconhecida atriz de “The Big Bang Theory”, Kate Micucci, compartilhou recentemente no TikTok que está se recuperando após passar por uma cirurgia bem-sucedida para tratar o câncer de pulmão. Aos 43 anos, a também cantora do Garfunkel and Oates revelou que a intervenção cirúrgica foi realizada depois que o câncer foi detectado em estágios iniciais.

O câncer de pulmão, que antes era considerado uma doença mais comum em homens mais velhos devido ao histórico de tabagismo, tem experimentado uma mudança nas tendências. Apesar de a taxa de novos casos em homens ter diminuído nos últimos 44 anos, nas mulheres tem aumentado significativamente, de acordo com a American Lung Association.

Kate Micucci, de “The Big Bang Theory”, fala sobre seu câncer de pulmão

Micucci, conhecida pelo seu papel na série de comédia de sucesso, explicou no vídeo: "Estou no hospital, mas é porque fiz uma cirurgia para câncer de pulmão ontem. Foi detectado muito cedo". Apesar da detecção precoce, a notícia surpreendeu a artista, enfatizando que ela nunca fumou um cigarro.

O fator principal associado ao câncer de pulmão, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A atriz ressaltou a importância da detecção precoce ao expressar que, embora tenha sido um diagnóstico inesperado, a boa notícia é que os médicos conseguiram intervir a tempo e eliminar a doença.

"Foi uma surpresa, mas suponho que também aconteça, e a melhor notícia é que foi detectado cedo, foi eliminado, estou bem", compartilhou Micucci com otimismo. O fenômeno afeta especialmente mulheres mais jovens, como revela um estudo publicado em outubro no JAMA Oncology.

O câncer de pulmão está afetando cada vez mais mulheres jovens

Embora ainda haja um mistério em torno dos motivos por trás dessa mudança, especialistas sugerem várias teorias, incluindo a possível suscetibilidade das mulheres à poluição do ar. A boa notícia é que, em geral, as mulheres respondem melhor aos tratamentos, de acordo com o oncologista John C. Kucharczuk.

A corajosa revelação de Kate Micucci destaca a importância da conscientização sobre o câncer de pulmão e a necessidade de promover a detecção precoce, mesmo entre aqueles que não apresentam fatores de risco evidentes. A comunidade envia seus melhores desejos para a atriz durante seu processo de recuperação e tratamento.