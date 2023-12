Yudi Tamashiro reflete na web ao saber da morte do cantor gospel Pedro Henrique

Yudi Tamashiro usou as as redes sociais para se despedir de um amigo. O ex-apresentador do Bom dia & Cia. (SBT) publicou no Instagram uma homenagem ao cantor gospel Pedro Henrique, que morreu aos 30 anos.

O famoso, que possui muitos amigos na igreja evangélica, usou um trecho da bíblia para homenagear o artista. Yudi também escreveu “meus sentimentos à família e amigos”.

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda”, reproduziu Yudi citando Timóteo.

O cantor gospel Pedro Henrique foi vítima de um ataque cardíaco fulminante durante show na Bahia nesta quarta-feira (13). Ele deixa viúva, Suillan, e uma filha, Zoe, prestes a completar dois meses de vida. O músico gospel que estava em carreira solo desde 2019 será enterrado em Porto Seguro, na Bahia, seu estado natal, de acordo com o jornal “Extra”.

No Instagram, a última postagem do artista trouxe a visão que tinha do quarto do hotel onde se hospedou. Por enquanto, a família não fez nenhuma postagem para Pedro Henrique.

Yudi Tamashiro deixa o Brasil em missão religiosa

Em 2023, o ex-apresentador do SBT deixou o Brasil para realizar missões religiosas no Japão. Na época, Yudi usou o X, antigo Twitter, para fazer um desabafo sobre o trabalho como missionário e disse que o mundo espiritual estava “agindo de uma forma muito pesada”.

“Durante essas duas semanas a gente tinha visto várias coisas acontecendo sobre a nossa vida. Mas a gente tinha certeza que isso iria acontecer, né? Porque essa viagem é uma viagem muito importante pra gente”, contou o famoso, sobre alguns imprevistos que foram vividos antes o tempo que ficou fora do país.

“Eu já fui várias vezes para o Japão, mas dessa vez nós estamos indo como missionários, realmente estamos indo fazer a obra lá! Todos os lugares que ministramos os pastores sentaram e conversaram com a gente e nos falaram a mesma coisa e nos alertaram”.

