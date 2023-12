Último desabafo de Kayky Brito sobre briga entre Tamara e Sthefany aparece

“É tudo mentira”, garante o ator Kayky Brito sobre a suposta briga envolvendo sua irmã, a atriz Sthefany Brito, e sua esposa, Tamara Dalcanale, durante o período que ficou internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro.

“Eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu acabei de ler falando sobre uma suposta briga entre a minha família e minha esposa e eu já te digo que é tudo mentira, nos damos todos super bem e cada um vive a sua vida. Tá bom? Feliz Natal! Tudo de melhor sempre”, afirmou o famoso.

De acordo com a colunista Mariana Morais, Sthefany e Tamara se envolveram em uma grande discussão no hospital e, em um determinado momento, a irmã do ator teria partido para agredir a esposa, com o apoio da mãe, Sandra Brito, e só não conseguiu porque o empresário Igor Raschkovscky e seguranças separaram as duas.

Em suas redes sociais, Kayky Brito também aproveitou para falar sobre a sua recuperação, três meses após o atropelamento em uma movimentada avenida da cidade: “Eu espero que esteja tudo bem com você, aonde estiver. Eu estou melhor a cada dia, me recuperando. Muita fisioterapia!”, ressaltou ele.

Vale lembrar que em outubro deste ano surgiram rumores que Kayky Brito e Tamara estavam enfrentando uma crise no casamento. Na época, foi especulado que os dois iriam terminar tudo, mas em uma declaração no Instagram, o ator reforçou que seguem unidos.

Além disso, desde o acidente, o ator mostra parte de sua recuperação nas redes sociais. A ideia é ficar mais perto dos fãs, que se unem em apoio ao ator durante este desafiador momento.

A atitude de compartilhar sua jornada serve como inspiração e lembrete de que a solidariedade e o apoio dos fãs desempenham um papel fundamental na recuperação de qualquer pessoa, independentemente de sua notoriedade.

