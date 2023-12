Taylor Swift e Travis Kelce: beijo apaixonado em festa pós-jogo dos Chiefs

Taylor Swift e Travis Kelce, protagonistas de um conto de amor na vida real, foram flagrados compartilhando momentos românticos durante a festa de feriado do Kansas City Chiefs no domingo passado, diz o Page Six.

Reação dos fãs

Na imagem divulgada numa conta de fã no Twitter na terça-feira, o tight end da NFL foi visto beijando a cantora do "Anti-Hero" no bar de Natal Miracle on Main Street. Na foto aconchegante, Kelce puxava Swift para um beijo, enquanto ela segurava uma taça de vinho.

A doce cena continuou com outra foto mostrando o casal abraçado, sorrindo para a câmera, com Kelce apoiando a bochecha na cabeça da vencedora do Grammy. Os fãs foram à loucura.

Taylor Swift and Travis Kelce Lock Lips in Steamy New Photo from Post-Game Holiday Party pic.twitter.com/LoSm6FuV8Z — Mr Medium @X (@yesFact5) December 13, 2023

A euforia não parou por aí. Na segunda-feira, uma foto postada no Instagram de um amigo próximo capturou Swift, de 33 anos, beijando a estrela da NFL na bochecha durante a festa. A imagem revelou momentos íntimos, com a cantora de "Encantada" acariciando o rosto de Kelce.

O casal, que manteve o relacionamento discreto, revelou recentemente que estão namorando desde o verão. O romance começou quando Kelce tentou, sem sucesso, entregar seu número de telefone a Swift durante sua passagem por Kansas City na Parada da Eras Tour, em julho.

A noite dos pombinhos se estendeu após Swift assistir à derrota dos Chiefs para o Buffalo Bills. Após o jogo, eles foram vistos deixando o Arrowhead Stadium de mãos dadas, com a cantora consolando Kelce.