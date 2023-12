Remake de Elas por Elas: Marcos flerta com Carol; descubra o motivo

Carol (Karine Teles) e Marcos (Luan Argollo) podem viver um romance nos próximos capítulos do remake de Elas por Elas. Tudo acontece depois que o sobrinho de Natália (Mariana Santos) dá em cima da cientista, que acaba ficando “apaixonada”.

No entanto, a verdade é que o novo personagem da novela da Globo não gosta da protagonista. Ao que tudo indica, o sobrinho de Pedro (Alexandre Borges) quer apenas algumas informações relevantes sobre sua família e usa a amiga da tia para descobrir tudo que pode.

Remake de Elas por Elas: Natália vibra com a chegada de Marcos (Léo Rosario/Globo)

Porém, o suposto filho de Bruno (Luan Argollo) acaba criando ainda mais confusão, já que ele não contava que Natália ficaria morta de ciúmes ao flagrar os dois juntos nos próximos capítulos da trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Ela vai armar um verdadeiro barraco por causa da cientista . Na cena prevista para ir ao ar na segunda-feira (18), a irmã de Pedro decide não dar ouvidos para as explicações do sobrinho e muito menos da amiga, afinal, ela acredita que o jovem sempre é usado por todos. No final, Natália manda Carol se afastar do sobrinho o quanto antes.

Remake de Elas por Elas: Marcos convence Natália que é vítima de Pedro (Alexandre Borges) (Léo Rosario/Globo)

Depois, será a vez da personagem de Mariana Santos fofocar para Ulisses (Chao Chen) e dizer a ele acerca do relacionamento de Carol com Marcos, fato este que será presenciado pelo próprio, em cenas que devem ir ao ar no próximo dia 21.

Mas, mesmo com o ciúmes da tia, o personagem de Luan Argollo no remake de Elas por Elas continua dando em cima da cientista, que fica cada vez mais entusiasmada com um possível romance. Já ele só quer saber o que pode colher desta relação.

