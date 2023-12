Rei Charles III impõe condições rigorosas para encontro com Harry tensões na família real aumentam

O Rei Charles III expressa preocupações e estabelece condições inegociáveis para um possível encontro com seu filho, o Príncipe Harry, conforme revelado por fontes do Daily Express. A desconfiança do monarca britânico, motivada pelas críticas públicas de Harry à família, resultou em três requisitos estritos para qualquer reunião.

Desconfiança e exigências do Rei Charles III

Fontes próximas à Família Real Britânica destacam a falta de confiança de Charles III em relação a Harry, considerando compreensíveis as críticas públicas feitas pelo príncipe. Diante desse cenário, o rei estabeleceu três condições não negociáveis para um novo encontro: 1) a presença de assessores e representantes da realeza; 2) a documentação de todas as conversas; e 3) a limitação do encontro a poucos minutos.

Silêncio da realeza sobre as condições impostas

Os assessores da Família Real Britânica não comentaram as supostas exigências do rei para o encontro com Harry. Desde a renúncia do príncipe e da Duquesa Meghan Markle em 2020, o casal vive na Califórnia, mas as críticas públicas à realeza persistem, ampliadas por entrevistas, séries documentais e pelo recente livro de memórias de Harry, intitulado ‘O Que Sobra’.

Tensões atuais e polêmicas do livro ‘Endgame’

A Família Real Britânica enfrenta um momento tenso, especialmente com o lançamento do livro ‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival’, do autor Omid Scobie. A edição holandesa acusa Charles III e a Princesa Kate Middleton de declarações racistas, reveladas por Meghan Markle em 2021. A atriz expôs preocupações da realeza com a cor da pele de seu filho, mas a identidade dos responsáveis permanece em silêncio.

Pressões e silêncio sobre as acusações raciais

O Rei Charles III — Foto: Getty Images

Harry e Markle enfrentam pressões para confirmar ou negar as alegações do livro de Scobie, que apontam Charles III e Middleton como autores das falas racistas. Apesar das expectativas, tanto o casal quanto a realeza mantêm-se em silêncio sobre as polêmicas, deixando questões importantes sem resposta.

Reflexo de tensões persistentes na realeza britânica

A tensão entre o Rei Charles III e o Príncipe Harry, evidenciada pelas condições impostas para um possível encontro, reflete um período conturbado na Família Real Britânica. As polêmicas do livro ‘Endgame’ acrescentam mais um capítulo à saga de desafios enfrentados pela monarquia, enquanto as pressões para esclarecer as acusações raciais persistem, lançando sombras sobre a relação entre pai e filho.

Fonte: Revista Monet