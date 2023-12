Paraíso Tropical: crise afeta casal durante viagem; entenda a cena da novela

A reprise de Paraíso Tropical não foca apenas nos personagens principais. Na trama do Vale a Pena Ver de Novo, outros casais passam por dificuldades nos próximos dias, como Antenor (Tony Ramos) e Fabiana (Maria Fernanda Cândido).

Os amantes passam por uma grande estremecida na relação. Tudo acontece quando o ricaço comete um deslize com a jovem depois de transar com ela em Paraty. Na cena da novela de Gilberto Braga, ele consegue despistar Ana Luísa (Renée de Vielmond), que está por lá.

Paraíso Tropical: Fabiana (Maria Fernanda Cândido) e Antenor (Tony Ramos) são amantes (Divulgação/Globo)

Acontece que Fabiana fica chocada com tudo e acaba dando um gelo no personagem de Tony Ramos, que fica preocupado: “O que houve com você? Liguei na sua casa, no seu celular, e nada de você atender”, comenta ele.

Sem dar maiores explicações, a personagem de Maria Fernanda Cândido em Paraíso Tropical diz que nada aconteceu, mas que estava sem vontade de falar com o amante: “Nada, eu só não queria falar com você”, rebate a morena, que está muito brava.

Paraíso Tropical: Tony Ramos interpreta Antenor Cavalcanti (João Miguel Júnior/Globo)

Durante a briga, Antenor chama a amante de amor e ela se revolta. Na cena da novela da tarde, a mulher pede para o empresário não falar isso: “Você tem que entender… Eu sei que eu fui inconsequente em Paraty. Mas um pequeno erro meu não pode colocar em risco um relacionamento”, alega o homem.

A discussão do casal só termina quando várias pessoas entram na sala para uma reunião. Porém, ao ligar novamente para Fabiana, o personagem de Tony Ramos segue com seu xaveco: “Eu admito que foi uma fraqueza o que aconteceu no final de semana. Gostaria muito de me encontrar com você na sua casa daqui duas horas. É um pedido meu”.

