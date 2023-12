Para esquecer Shakira? Esta é a bela socialite com quem Tom Cruise está saindo

Depois de semanas de especulações sobre seu suposto interesse em Shakira, parece que Tom Cruise refez sua vida amorosa ao lado de uma socialite russa.

Assim foi relatado por meios de comunicação internacionais, que também afirmam que os dois foram vistos se beijando em um dos encontros, o que indica que tudo está indo muito bem entre eles.

Quem é a bela socialite com quem Tom Cruise está saindo?

De acordo com a Hola, aos 61 anos, Tom Cruise teria encontrado o amor novamente na bela socialite Elsina Khayrova, de 36 anos.

Ambos compareceram a uma festa em Londres onde compartilharam intimamente e até se beijaram. Fontes do Daily Mail afirmam que "ambos pareciam inseparáveis", tanto que ele parecia "completamente apaixonado". Ambos chegaram juntos ao evento e permaneceram muito carinhosos.

"Ele passou a maior parte da noite dançando com a Sra. Khayrova, mas em um momento ele estava apenas no meio de um grupo de mulheres", disse um dos presentes, afirmando que Tom Cruise recusou os pedidos de fotos para passar despercebido.

Aos olhos do mundo, ela não é muito reconhecida, embora na alta sociedade russa seja, uma vez que é filha de um destacado parlamentar e ex-esposa de um comerciante de diamantes. Ela foi casada com o magnata russo Dmitry Tsetkov, com quem dividiu bens como mansões, uma coleção de carros, joias e obras de arte no valor de milhões de euros.

Desconhece-se como eles se conheceram e há quanto tempo estão juntos, pois ambos não deram declarações a respeito, nem existem fotografias que confirmem seu amor. A última vez que Tom Cruise esteve fortemente relacionado com outra mulher foi com a co-estrela de “Missão Impossível”, Hayley Atwell, com quem se especulou que teve um romance de pouco mais de dois anos.