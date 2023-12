Novas exigências de Piqué estão deixando Shakira irritada: outra disputa pela acordo de custódia?

De acordo com as informações de Martín, o espanhol estaria “pressionando” a intérprete de ‘Monotonía’ para chegar a um novo acordo sobre a custódia de Milan e Sasha.

Ele afirmou que Piqué deseja passar mais tempo com seus filhos além das férias escolares em Miami, com a premissa de que "nos Estados Unidos a custódia ainda não foi ratificada", explicou no programa El Gordo y La Flaca.

De acordo com o portal Tikitakas, isso deixaria a cantora muito chateada, pois provavelmente ela considera isso uma falta de respeito.

Martín conta que, apesar do acordo assinado entre as duas celebridades, Piqué quer ver e passar mais tempo com Milan e Sasha e, portanto, exigir mais dias com eles, algo que não está registrado no acordo que assinaram.

Explica que as razões de Piqué são que seus filhos compartilham muito pouco tempo com sua família em Barcelona. Isso poderia levar o ex-jogador de futebol e a cantora a uma nova briga pela custódia de Milan e Sasha.

