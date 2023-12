Netflix anunciou a chegada de ‘Bridgerton 3′, porém, não como os fãs esperavam: isso deixou todos enfurecidos

Se você estava ansioso pelo lançamento da terceira temporada de ‘Bridgerton’, saiba que a Netflix finalmente divulgou a data de retorno de seu bem-sucedido drama de época.

A terceira temporada da série de Shonda Rhimes vai focar no romance de Penélope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), desviando-se da ordem estabelecida pelos livros de Julia Quinn nos quais se baseia. Enquanto isso, Penélope terá que lidar com o término de seu relacionamento com Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), que, de acordo com a descrição da Netflix, encontrou uma nova amiga em um lugar improvável.

Com uma presença cada vez maior na alta sociedade, Penélope enfrenta o desafio de manter em segredo sua identidade secreta como Lady Whistledown.

Para comemorar a data de estreia, a plataforma compartilhou nas redes sociais uma série de imagens novas, bem como um vídeo que, longe de surpreender, enfureceu vários usuários.

Bridgerton A 3ª temporada está prestes a chegar à plataforma (Netflix)

A terceira temporada de Bridgerton divide opiniões

‘Bridgerton’ tem sido uma das séries mais bem-sucedidas da Netflix nos últimos anos devido à esplêndida adaptação que Shonda Rhimes e sua equipe fizeram dos livros de Julia Quinn. Os fãs ficaram viciados do início ao fim com as duas temporadas que foram feitas até agora. No entanto, desde que foi anunciada a terceira temporada, as opiniões ficaram divididas.

A produção decidiu pular o terceiro livro para contar a história de amor de Penelope e Colin do quarto livro da série, ‘Seduzindo o Sr. Bridgerton’. Isso deixou claro que a série está traçando seu próprio caminho, antecipando uma temporada a história de amor desses personagens.

Embora também seja uma das histórias favoritas dos fãs, nas redes sociais eles expressaram sua ansiedade em ver o terceiro livro adaptado. Agora, com o anúncio oficial da data de lançamento da série na Netflix, os fãs mostraram grande descontentamento, pois, além disso, ela será dividida em duas partes. Para piorar, muitos ficaram desapontados porque a Netflix não mostrou nada novo do que será visto nesta nova temporada.

"Sério!!! Aaaagh que raiva que já passou uma eternidade e ainda têm coragem de dividir"; "Maio?! Você está brincando comigo, já se passaram 2 anos desde a temporada 2?!" ; "Nem sequer um trecho de uma cena da terceira temporada? Eu sou uma piada para você?"; "Eu pensei que era suposto ser dezembro?"; "Quem disse que precisamos de shows em duas partes? Podemos ter tudo de uma vez?", lê-se.

‘Bridgerton’ voltará à Netflix em 2024, com a terceira temporada do drama de época chegando ao streaming em duas partes. Os primeiros quatro episódios serão lançados em 16 de maio e os próximos quatro estarão disponíveis para transmissão em 13 de junho.

Brigerton A 3ª temporada está prestes a chegar à plataforma (Netflix)

O que esperar de ‘Bridgerton 3′?

Jess Brownell, produtora executiva desta temporada, disse à ‘Variety’ em maio: “Realmente sinto que é a vez de Colin e Penélope. Como temos visto esses dois atores em nossas telas desde a temporada 1, já investimos um pouco neles. Sabemos quem eles são como pessoas”.

E ele continuou: "Sinto que, especialmente na última temporada, há momentos de tensão entre eles em que Colin chega ao limite em que quase percebe que Penélope sente algo por ele, mas não chega a esse ponto. Em vez de nos mantermos estagnados nessa dinâmica, queríamos impulsioná-la na temporada. Realmente senti que era o momento perfeito para brincar."

O elenco inclui Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Sra. Varley), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Jessica Madsen (Cressida Cowper), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) e Julie Andrews (Lady Whistledown).