Jennifer Lopez exibe sua enorme árvore de Natal, mas seus sapatos roubaram toda a atenção

Uma das postagens mais características das celebridades durante dezembro é a de exibir suas árvores de Natal. E uma das que o fez foi Jennifer Lopez, que divulgou através de sua conta no Instagram sua enorme e dourada árvore de Natal.

JLo compartilhou uma série de fotografias em frente ao pinheiro, que está decorado com guirlandas, pinhas e uma série de enfeites dourados.

Além disso, a "Diva do Bronx" se destacou com um traje que combinava com sua árvore de Natal: uma blusa branca, uma saia longa de um tom esbranquiçado com estampa de borboletas douradas.

Isso foi acompanhado também por uns brincos dourados, um cinto de pérolas e uma pulseira de ouro.

Os sapatos de JLo que roubaram todos os olhares

No entanto, apesar de a árvore e o visual de Jennifer Lopez terem sido elogiados por seus seguidores, seus sapatos roubaram todas as atenções.

Trata-se de um par de sapatos com plataforma prateada, os quais estavam decorados com abelhas prateadas e brancas.

"Os sapatos são lindos", "Os sapatos perfeitos" e "sempre linda e os sapatos incríveis", foram parte das reações nas redes sociais.